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06:02, 27 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина не смог найти объяснения произошедшему с его постельным бельем за ночь

«Лента.ру»: Пользователи Reddit не смогли разобраться в причине внезапного посинения белья
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @oO__o__Oo / Reddit

Пользователь Reddit с ником oO__o__Oo выложил фото своего постельного белья и удивил других посетителей площадки. Те в итоге не смогли найти объяснения тому, что произошло с тканью за ночь.

«Проснулся, а простыни в синих пятнах. На коже синей краски не было, как ее не было на белье накануне вечером. Никаких очевидных причин посинения я придумать не могу. Что за фигня происходит?» — задался вопросом мужчина.

Он добавил, что спал без одежды, а накануне носил белую футболку и светло-серые джинсы. При этом следующей ночью ситуация не повторилась — что бы ни было причиной посинения, она была устранена.

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Отринув все очевидные вероятности, пользователи в комментариях перешли к хитроумным догадкам. Один из них предположил, что речь может идти о химической реакции между материалом простыни и чем-то, что содержалось в поте мужчины, например металлами, красителями, гормонами или белками.

«Я уже такое видела. В моем случае это была химическая реакция между стиральным порошком и гелем для душа. Думаю, то же самое может произойти, если использовать лосьон для тела», — предположила одна из пользовательниц.

Эта версия показалась автору правдоподобной. Правда, он уточнил, что попытался оттереть синие пятна жидкостью для снятия лака, из-за чего простыня покраснела. Этой химической реакции также не нашлось объяснения.

Ранее другая пользовательница Reddit выложила на портале фото нескольких попавшихся ей необычных картофелин. Центр каждого овоща на снимках был полым и заполненным странной черной субстанцией.

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