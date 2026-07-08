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04:02, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Странная черная субстанция внутри картофеля удивила пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользовательница Reddit с ником Dickslayer704 выложила на портале фото нескольких попавшихся ей картофелин. Центр каждого овоща на снимках был полым и заполненным странной черной субстанцией.

«Никогда раньше не видела такой картошки! И да, я ее выбросила», — написала девушка.

Многие комментаторы удивились этой находке, отметив, что они также ни разу не сталкивались с подобным картофелем. Все они затруднились даже предположить, что могло случиться с плодом. Однако затем им на выручку пришли сразу несколько пользователей, представившиеся специалистами по болезням овощей.

«Это полая сердцевина, — написал один из них. — Оно возникает, если картофель созревает в чрезмерно сырой почве, за чем следует стресс в виде холода». Отдельные пользователи уточнили, что это явление, несмотря на отталкивающий цвет, никак не связано с процессом гниения. Более того, плоды пригодны в пищу, нужно лишь удалить пораженные части.

Ранее любовь к картофелю обернулась для мужчины постоянным страхом перед ним. Все началось с того, что на протяжении месяца молодой человек питался исключительно им, для чего купил большой мешок и разместил его в подвале.

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