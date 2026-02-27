Реклама

07:30, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Любовь к картофелю обернулась для мужчины постоянным страхом перед ним

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Afanasieva / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником TurbulentDogg рассказал, как его любовь к картофелю сменилась на боязнь этого овоща. Все началось с того, что на протяжении месяца молодой человек питался исключительно им, для чего купил большой мешок картофеля и разместил его в подвале.

«Я съедал, наверное, три-четыре крупные картофелины в день, обычно с соусом релиш, небольшим количеством майонеза и горчицы. Больше ничего. Я даже не мог представить себе, что буду есть что-то, кроме картошки. Мне даже снились сны о ней. Честно говоря, если бы это продолжалось дольше, я бы, наверное, основал картофельный культ», — пошутил автор.

Однако насколько внезапно парень проникся картофельной диетой, настолько же легко он от нее и отказался. А спустя несколько месяцев он и его родители почувствовали странный запах из кладовой в подвале. Обыскав помещение, им не удалось ничего найти, но со временем запах стал настолько сильным, что достиг второго этажа, а автор назвал его «запахом страха». Еще раз перевернув вверх дном кладовую, TurbulentDogg наткнулся на давно забытый мешок с картофелем и понял, что причина проблемы кроется именно в нем.

«Я потянулся за мешком и вдруг почувствовал, как что-то длинное, пушистое и костлявое коснулось моих пальцев. Картофель пророс. И в своем отчаянном стремлении найти почву он разросся во все стороны, разветвляясь в самых разных направлениях и пронзая мешок. Он выглядел как руки. Разложившиеся, гниющие руки, пытающиеся вырваться из вечного сна», — ужаснулся молодой человек.

В полной панике и едва позволяя себе сделать вдох, автор все таки нашел в себе силы схватить ужасный мешок и выбросить его на улицу. Однако эта история породила в нем «глубокую фобию» картофеля и особенно его ростков, которые теперь ассоциируются у него с «разлагающимися клочками кожи».

Ранее ошибка в супермаркете обернулась для любителя картошки неожиданными последствиями. Добавив в пюре только что купленную специю, он почувствовал очень странный запах и сильную заложенность в носу.

