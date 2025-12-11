Ошибка в супермаркете обернулась для любителя картошки неожиданными последствиями

Пользователь Reddit с ником Atbg1936 рассказал о том, как его невнимательность во время покупок стала причиной конфуза и привела его в замешательство на несколько дней. По словам мужчины, он сейчас живет в одной из скандинавских стран, языком которой владеет неидеально.

«Я уже собирался идти к кассе, когда вспомнил, что мне нужно купить соль. Я знал, что скоро приедет автобус, поэтому быстро огляделся, схватил самую дешевую упаковку с этикеткой, на которой было написано английское слово "salt" (в переводе — "соль", — прим. «Ленты.ру»), после чего оплатил покупки», — написал автор.

Спустя несколько дней, когда предыдущая упаковка соли закончилась, он использовал купленную специю, добавив ее в картофельное пюре. Примерно через минуту после этого он почувствовал очень странный запах и сильную заложенность в носу. Съев пару вилок пюре, он выбросил все остальное, испугавшись, что пища могла быть испорченной или же в нее со сковороды попало плохо отмытое чистящее средство. Кроме того, ему показалось, что соль была не очень-то и соленой.

На следующий день он поел картофель, который был приправлен солью еще из предыдущей пачки, а еще через два дня добавил уже новую соль в картофель фри. Это вызвало такую же реакцию, как и в первый день. Поначалу автор испугался, что на его организм оказывает какое-то странное воздействие именно любимый овощ, однако в итоге после длительных раздумий он догадался исследовать ту самую соль.

«Оказалось, что в момент покупки я не обратил внимания на полное название продукта. Выяснилось, что вместо обычной поваренной соли, то есть хлорида натрия, я купил… карбонат аммония, то есть разрыхлитель, используемый в приготовлении выпечки. Я знал об этом соединении, но не знал его старого названия — "соль Хартсхорна", которое до сих пор используемое во многих странах Северной Европы», — заключил автор.

