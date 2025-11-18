Интернет и СМИ
04:01, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Девушка съела просроченную еду и жестоко поплатилась за это

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Baja_banana поделилась историей о том, как съела просроченную еду и жестоко поплатилась за это. По словам девушки, она проснулась от сильной боли посреди ночи.

Автор рассказала, что едой с ней поделилась пожилая родственница в благодарность за помощь по дому. «Она сказала, что в кладовке есть пакет с едой, который я должна забрать себе в качестве оплаты. Часть этой еды, а вся она была или консервированной или упакованной в коробки, была очень старой. Я выбросила несколько банок, срок годности которых истек десять или даже больше лет назад. Но мне попался картофельный гратен, срок годности которого истек лишь пять лет назад, в 2020 году», — написала она.

Увидев свою любимую еду, девушка решила рискнуть, предварительно проконсультировавшись с матерью и поисковыми системами в интернете. После этого она приготовила гратен и съела добрую половину сковороды.

«Это было ошибкой. Я проснулась вся в поту в третьем часу ночи от жгучей, обжигающей боли, после чего меня три часа сильно рвало и началась диарея. Это было ужасно, мой желудок никогда так не болел. С той ночи прошло два дня, но я до сих пор не могу ничего есть, не испытав при этом ужасной тошноты. Не ешьте просроченный картофель!» — заключила она.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как кишечник подвел его прямо посреди марафона. Мужчина хотел выпустить кишечные газы, однако вместо этого «обделался вдребезги» на бегу.

