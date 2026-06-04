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Из жизни
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02:00, 4 июня 2026Из жизни

В лесу нашли ноги жертвы тигра-людоеда

В Индии тигр отгрыз мужчине ноги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

Житель деревни Басантпур, Индия, ушел в лес за кормом для коз и стал жертвой тигра. Об этом сообщает The News Mill.

По словам родных, Садху Найк отправился собирать листья утром и к вечеру так и не вернулся домой. Начались поиски. Останки мужчины нашли только на следующий день. От Найка остались только ноги и лунги — традиционная мужская одежда в Индии.

Лесничие полагают, что тигр утащил жертву вглубь леса, а затем отгрыз ему ноги. Предполагается, что он съел половину тела мужчины.

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Произошедшее с Найком потрясло деревню. Местные жители требуют незамедлительных мер для защиты тех, кто живет рядом с лесом. По их словам, многие из них не могут не ходить в лес, поскольку им нужны дрова и корм для скота. Власти заверили жителей Басантапура, что поймают тигра-людоеда.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр забрел в деревню рядом с заповедником Бандхавгарх и напал на трех спящих людей. После хищник всю ночь прятался в чужом доме, пока его не стало по неизвестной причине.

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