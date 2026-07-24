Сексолог назвала два самых бесполезных «бабушкиных» совета по сохранению отношений

Сексолог Кокс: Совет партнерам не ложиться спать в ссоре не поможет сохранить отношения

Сексолог Трейси Кокс заявила, что многие советы по сохранению отношений, которые передаются женщинам из поколения в поколение, безнадежно устарели. Два самых бесполезных «бабушкиных» секрета крепкого брака она назвала изданию Daily Mail.

Прежде всего, по словам Кокс, не поможет сохранить отношения совет не ложиться спать в состоянии ссоры. «Если вы уже долгое время спорите и чувствуете, что ходите по кругу, все больше раздражаясь, продолжать ругаться, когда уже пора ложиться спать, — плохая идея. Чем сильнее вы устаете, тем меньше у вас остается терпения и сосредоточенности», — отметила специалистка.

Она подчеркнула, что обсуждение проблем действительно важно для укрепления отношений. Однако не ложиться спать, пока конфликт не будет улажен, — не лучшая идея.

Вторым бесполезным советом Кокс считает идею, что нельзя беспокоить мужчину, когда он пришел домой с работы. Она пояснила, что долгое время считалось, что жена должна брать на себя решение всех бытовых проблем и вопросов по воспитанию детей, пока муж зарабатывает деньги. Однако специалистка напомнила, что современные женщины работают наравне с мужчинами, но из-за этого «бабушкиного» совета по-прежнему выполняют почти всю работу по дому. По словам Кокс, подобное распределение обязанностей точно не поможет укрепить отношения между партнерами.

Ранее сексолог Кортни Бойер заявила, что засосы укрепляют отношения. По ее мнению, таким образом можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.