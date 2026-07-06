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Забота о себе
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03:03, 6 июля 2026Забота о себе

Сексолог рассказала о пользе засосов

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Кортни Бойер объяснила, чем засосы могут быть полезны для отношений. О плюсах практики, которую многие считают подростковой, она рассказала в беседе с Metro.

По словам Бойер, засосы могут вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье. «Когда дело доходит до интимной близости, взрослые люди иногда чувствуют необходимость быть серьезными, страстными и настойчивыми, что может полностью исключить моменты игривости и глупости. Мы часто забываем, что секс должен приносить удовольствие и не обязан быть всегда серьезным», — сказала Бойер.

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Сексолог также отметила, что многие ее клиенты избегают засосов, так как ассоциируют их с подростковыми отношениями и ранним началом сексуальной жизни. Однако Бойер не согласилась с такой точкой зрения.

Ранее уролог Педро Бастос обратился к мужчинам, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. По его словам, во многих случаях быстрое достижение оргазма не является патологией.

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