Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?

В Грузии и Абхазии пропало электричество

На всей территории Грузии пропало электричество. Об этом сообщил проживающий в Тбилиси блогер Николай Левшиц (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Он отметил, что причиной масштабного отключения стала авария на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы с Турцией. Света нет в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави.

По словам блогера, поезда и электрички остановились и стоят на маршрутах. Кроме того, у многих отключилось 5G соединение у провайдера Magti.

Блэкаут в Абхазии

Менее чем через час свет пропал в соседней Абхазии. Без электричества остались Гагры, Гудаута, Пицунда, Сухум, Цандрыпш и Ткуарчал.

Причиной блэкаута назвали аварию на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). В Минэнерго республики сообщили о запуске процесса восстановления подачи электроэнергии.

Ингурская ГЭС с мощностью в 1300 мегаватт является крупнейшей на Кавказе. Объект построен на реке Ингури на административной границе Грузии и Абхазии, недалеко от города Джвари. От станции запитаны энергосистемы обоих государств.

Ситуация с энергосистемами Грузии и Абхазии

Ранее Грузия и Абхазия сталкивались с масштабными отключениями электричества. Последний крупный блэкаут произошел в апреле этого года, тогда на отсутствие света жаловались жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. В результате населению пришлось раздавать друг другу плохо работающий мобильный интернет и пользоваться походными газовыми плитами, а работа метро в столице государства была приостановлена. Позднее удалось выяснить, что причиной блэкаута стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

Жители Грузии уже привыкли к таким инцидентам и используют заранее купленные походные газовые плиты. «Всегда пятилитровки набраны, пауэрбанки заряжены, газовые баллоны и горелки куплены, да даже кофемашина портативная наготове», — рассказал один из перебравшихся в страну россиян.

В Абхазии значительную долю электроэнергии потребляют нелегальные майнинговые фермы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» ранее указывал, что до 45 процентов электроэнергии республики уходит на добычу криптовалют. В 2025 году местный парламент принял поправки, позволяющие властям уничтожать изъятое у майнеров оборудование. Однако, несмотря на порой колоссальную нагрузку на сети, жители Абхазии сталкиваются с блэкаутами гораздо реже южных соседей.