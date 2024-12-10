В России призвали Абхазию прекратить играть в игры

Депутат Затулин призвал Абхазию прекратить провокации в адрес России

Абхазская сторона прибегает к провокациям для того, чтобы сформировать негативный образ России в глазах населения, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Лентой.ру» он призвал представителей республики «прекратить играть в эти игры».

Ранее стало известно, что в Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита, который возник на фоне снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

«Значит, вы занимаетесь спекуляцией электроэнергии, занимаясь майнингом, и при этом, когда дело доходит до того, что это надо будет теперь оплачивать по цене, кстати, самой низкой на рынке (почти в два раза ниже, чем электроэнергия, которая, например, поставляется в Грузию из Турции), то вместо того, чтобы признать свои ошибки, вы продолжаете провоцировать. Я считаю провокаторством закрытие школ и детских садов вместо того, чтобы запретить майнинг, на котором некоторые люди, в том числе и во власти, и в оппозиции, зарабатывают деньги. Значит, 45 процентов электроэнергии Абхазии идет на майнинг, при этом надо не майнинг ограничивать, а детям в школе и детском саду запрещать занятия», — высказался депутат.

Это же провокация, как и заявления о том, что Россия запретила вывоз мандаринов из Абхазии. Премьер (имеется в виду исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба, — прим. «Ленты.ру») уже отметился с этим, что было тут же опровергнуто, в том числе и с абхазской стороны. Это для того, чтобы сформировать образ России в глазах населения, правильно? Вы в эти игры прекратите играть. Вы доиграетесь просто, вот и все Константин Затулин депутат Госдумы

Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат бюджетников, которое Москва приостановила из-за невыполнения Сухумом своих обязательств.

Комментируя просьбу, Затулин заявлял, что основание для разговора о возвращении социальных выплат Абхазии появится тогда, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией.