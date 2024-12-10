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06:27, 10 декабря 2024Бывший СССР

Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты

Абхазия обратилась к России с просьбой вернуть социальные выплаты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой вернуть социальные выплаты. Об этом он сообщил в ходе заседания штаба по обеспечению энергобезопасности, передает ТАСС.

«Я обратился с письмом в правительство РФ, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, которые перестали перечислять с 1 сентября, иначе нам трудно будет найти деньги на зарплаты бюджетникам, а нам надо выдать их за ноябрь», — сказал он.

Москва 1 сентября приостановила выплаты республике из-за невыполнения Сухумом своих обязательств. До этого абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях РФ в местную экономику.

Ранее стало известно, что в Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

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