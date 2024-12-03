В Абхазии депутаты проголосовали против инвестиционного соглашения с Россией

Абхазский парламент проголосовал против инвестсоглашения с Россией

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Возле здания парламента в это время собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ. По данным абхазской «Нужной газеты», против ратификации проголосовал 21 депутат, двое воздержались.

Известно также, что не все депутаты явились на заседание. Депутат парламента Кан Кварчия предложил выразить вотум недоверия главе Минэкономики республики Кристине Озган.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В результате пост президента республики покинул Аслан Бжания. Политик объяснил свое решение предотвращением обострения ситуации.