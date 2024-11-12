В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционных политиков

В абхазском Сухуме начались массовые беспорядки после задержания оппозиционеров

В абхазском городе Сухум из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Об этом написали Telegram-каналы «Республика» и NewsGeorgia.

Отмечается, что для участия в акциях протеста люди приезжают «со всей Абхазии». Митингующие находятся у здания Службы государственной безопасности (СГБ). Они также перекрыли Гумистинский мост с требованием отпустить задержанных.

На данный момент к зданию президента Абхазии Аслана Бжании стягивают военную технику. Также отмечается, что демонстранты «протаранили ворота» у здания СГБ.

В конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, по которому российские компании имеют право реализовывать на территории республики свои инвестиционные проекты. В свою очередь, министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что в вопросе стабилизации экономической ситуации страны инвестиции играют ключевую роль. Для вступления в силу документ должны ратифицировать в абхазском парламенте.

Президент России Владимир Путин положительно оценивал развитие отношений России и Абхазии. Об этом он сообщил на встрече со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией.