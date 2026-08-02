Страны Ближнего Востока призвали Трампа воздержаться от ударов по Ирану

WSJ: Страны Персидского залива призвали Трампа воздержаться от ударов по Ирану

Страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Ирану и продолжить переговоры. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что посредники достигли договоренностей с Ираном об открытии Ормузского пролива, в связи с чем некоторые страны Персидского залива убедили Трампа не наносить новых ударов по Исламской Республике.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.