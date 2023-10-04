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22:41, 4 октября 2023Мир

Путин положительно оценил развитие отношений России и Абхазии

Путин дал положительную оценку развитию российско-абхазских отношений

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку развитию отношений РФ и Абхазии. На встрече со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией он отметил, что сотрудничество ведется по многим направлениям, в том числе в экономической и социальной сферах. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Путин отметил, что в целом ситуация развивается хорошо. По его словам, рост товарооборота за прошлый год составил 73 процента, 64 региона РФ поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, более 200 предприятий ведут совместные проекты. «Развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии», — перечислил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о заинтересованности России в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда прибывают мигранты. Также он поручил наверстать упущенное в системе образования новых российских регионов. Глава государства заявил, что школьники и учителя должны себя чувствовать частью огромного, единого образовательного пространства России.

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    Екатерина Подвигина
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