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21:13, 4 октября 2023Россия

Путин заявил о заинтересованности в распространении образования на русском языке

Путин: Россия заинтересована в распространении образования на русском языке

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в тех странах, откуда прибывают мигранты. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил важность того, чтобы люди, которые приезжают в Россию, были готовы к тому, чтобы жить на территории РФ, владея русским языком, понимая значимость традиций и культуры народов страны, «с тем чтобы интегрироваться в пространство, и с тем чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации».

Путин назвал данный вопрос очень чувствительным и подчеркнул, что РФ заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах. «Это и есть мягкая сила в самом хорошем смысле этого слова — распространение нашей культуры, наших образовательных систем», — указал российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил наверстать упущенное в системе образования новых российских регионов. Глава государства заявил, что школьники и учителя должны себя чувствовать частью огромного, единого образовательного пространства России.

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    Екатерина Подвигина
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