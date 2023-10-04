Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов

Путин поручил уделять особое внимание системе образования в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил наверстать упущенное в системе образования новых российских регионов. Об этом пишет ТАСС.

«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное», — сказал он.

Глава государства заявил, что школьники и учителя должны себя чувствовать частью огромного, единого образовательного пространства России.

Ранее Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» поздравил преподавателей и наставников с Днем учителя. По мнению главы государства, каждый человек, вне зависимости от возрастной группы и рода занятий, всегда помнит, что ему дала школа, его преподаватели, наставники и учителя.