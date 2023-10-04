Путин поздравил преподавателей с Днем учителя

Президент Путин поздравил педагогов и наставников с Днем учителя

Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» поздравил преподавателей и наставников с Днем учителя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра — день учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником... Это не профессия — это миссия такая», — сказал он.

По мнению главы государства, каждый человек, вне зависимости от возрастной группы и рода занятий, всегда помнит, что ему дала школа, его преподаватели, наставники и учителя. Президент также пожелал педагогам всего самого доброго как в профессии, так и в личной жизни.

О встрече Путина со студентами и преподавателями в президентском лицее в центре «Сириус» ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал беседу президента с учащимися интересной, а также заявил, что она состоится по повестке дня.