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13:08, 4 октября 2023Россия

Кремль анонсировал встречу Путина со студентами в президентском лицее

Песков заявил о встрече Путина со студентами в президентском лицее в «Сириусе»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 4 октября посетит встретится со студентами и преподавателями в «Сириусе». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент посетит жилой комплекс президентского лицея в "Сириусе", встретится с учащимися и преподавателями», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, беседа со студентами состоится по повестке дня. Песков заявил, что это будет интересный разговор, который во многом будет посвящен завтрашнему Дню учителя.

22 декабря 2020 года Путин подписал закон о создании Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Этим законом в соответствии с конституцией были установлены особые правовые основы «Сириуса», позволяющие реализовывать приоритетные государственные задачи в наиболее важных направлений развития страны.

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    Никита Абрамов
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