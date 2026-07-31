Цены на бензин упали в 23 регионах России

Цены на бензин упали в Республике Марий Эл, Воронежской области и других регионах России

С 21 по 27 июля стоимость автомобильного топлива уменьшилась в 23 субъектах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Республике Марий Эл — здесь бензин подешевел на 9,7 процента. В Воронежской области падение составило 6,4 процента, в Иркутской — 6,2 процента.

Еще в двух регионах цена снизилась более чем на пять процентов: в Тамбовской области — на 5,4 процента, в Карелии — на 5,2 процента. Во Владимирской области топливо потеряло в цене 3,6 процента, в Чувашии — 3,5 процента, в Адыгее — 2,4 процента, в Севастополе — 2,1 процента, в Республике Коми — два процента. Еще в 13 регионах снижение не превысило два процента.

Ранее сообщалось, что российские регионы на фоне стабилизации ситуации со снабжением топливом начали отменять ограничения, связанные с его продажей.