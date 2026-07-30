Российские регионы начали отменять ограничения на продажу топлива

В Краснодарском крае заявили о стабилизации снабжения топливом

Российские регионы на фоне стабилизации ситуации со снабжением топливом начали отменять ограничения, связанные с его продажей. Об этом говорится в материалах ТАСС.

Так, в Краснодарском крае власти заявили о снижении доли закрытых заправок до примерно 10 процентов (114 из 1041) и о том, что компания "«Газпром сеть АЗС» сняла лимиты на отпуск, в Кировской области с 3 августа отменят практику продажи топлива по номерам машин, в Забайкалье отказались от электронных очередей на заправки с использованием QR-кодов, а в Чувашии сняли ограничения на отпуск топлива в канистры.

Ранее власти связали непростую ситуацию на российском рынке топлива с тем, что НПЗ приходится ремонтировать после «прилетов» украинских беспилотников. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, из-за этого на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

В целях стабилизации рынка был принят ряд мер, включающий импорт топлива, а также запрет на его вывоз из страны, который в части бензина правительство продлило до 31 января 2027 года.