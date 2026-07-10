Новак заявил о дефиците топлива в России

Новак: В России наблюдается дефицит топлива из-за «прилетов» по НПЗ

На российском рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников, следует из заявления вице-премьера Александра Новака, которого цитирует ТАСС.

По словам зампреда кабмина, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок. Он подчеркнул, что причины такой ситуации понятны и складывается она «из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт».

Президент России Владимир Путин ранее назвал текущие трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.

В свою очередь Новак сообщил, что Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, и остановит поставки дизеля за рубеж, сократив сроки текущих ремонтов на НПЗ, а плановые перенеся на более поздний срок.