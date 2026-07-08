Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

Новак: Россия начинает импорт нефтепродуктов

Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал, в частности, Новак.

Говоря о мерах, предпринятых властями для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, зампред кабмина подчеркнул, что загрузка действующих российских НПЗ увеличена до максимального уровня. «Направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок», — перечислил Новак. Также он сообщил о введении запрета на экспорт дизеля.

Правительство России 2 июля продлило до конца 2026 года действие постановления, которое разрешает нефтеперерабатывающим заводам официально выпускать бензин и дизельное топливо класса К5 (эквивалент европейского класса «Евро-5»), но с техническими характеристиками класса К3 («Евро-3»). Впервые эту меру ввели в октябре 2025-го.

Также на прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган высказал мнение о том, что закупка бензина за рубежом не должна существенно повлиять на торговый баланс России, в том числе по причине того, что при наращивании объема импорта топлива может параллельно вырасти экспорт нефти.