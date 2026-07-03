В Банке России отказались верить в снижение ВВП из-за ситуации с топливом

Заботкин: Ситуация на рынке топлива не должна привести к снижению ВВП

Положение дел на рынке топлива отразится на ВВП в апреле-июне, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. В то же время он отказался верить в возможность снижения показателя по итогам трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, на уровне второго квартала это отразится», — признал Заботкин, говоря о текущей ситуации. На вопрос о том, может ли экономика вернуться из-за этого к снижению, он ответил: «Не думаю».

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,3 процента после 1,3 процента в апреле и 1,9 процента — в марте. По итогам пяти месяцев 2026 года российская экономика пока выросла на 0,2 процента.

Накануне другой представитель Центробанка, директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган высказал мнение о том, что закупка бензина за рубежом не должна существенно повлиять на торговый баланс России, в том числе по причине того, что при наращивании объема импорта топлива может параллельно вырасти экспорт нефти.