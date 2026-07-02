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13:14, 2 июля 2026Экономика

В Банке России высказались о масштабах закупок бензина за рубежом

Глава департамента ЦБ РФ: Закупки бензина за рубежом существенно на импорт не повлияют
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Закупка бензина за рубежом не должна существенно повлиять на торговый баланс России. Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) РФ Андрей Ганган, которого цитирует «Интерфакс».

«Пока масштаб и объемы импорта нам непонятны, поэтому здесь каких-то точных оценок дать затруднительно, но нам представляется, что все-таки существенного влияния на импорт это не окажет», — сказал представитель ЦБ. Согласившись, что «некоторый рост будет», он отметил, что объемы изменений «не должны быть значимы для того, чтобы как-то кардинально изменить тренды», а при наращивании объема импорта топлива может параллельно вырасти объем экспорта нефти.

«Часть нефти уже временно не будет поступать на российские нефтеперерабатывающие заводы, поэтому отчасти это тоже будет компенсироваться», — сказал Ганган.

Ранее стало известно, что в июне на фоне ситуации на российском топливном рынке биржевые продажи белорусского бензина выросли в РФ более чем в 3,5 раза. Также сообщалось о поставках бензина из Индии и других стран.

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