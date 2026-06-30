Россия готовится везти бензин из-за границы. Названы три страны, которые могут поставить топливо

Песков: Россия планирует импортировать топливо для поддержания рынка

Россия планирует импортировать определенный объем бензина для поддержания внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента России, однако не раскрыл, в каких странах будет закуплено топливо.

По словам Пескова, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации топливного рынка.

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Импортировать бензин могут из бывшего СССР

В беседе с «Лентой.ру» глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил, что в случае необходимости Россия может наладить поставки бензина из стран бывшего СССР. В первую очередь из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

«Видится Белоруссия, там два мощных модуля, мощная переработка, два крупных завода — белорусский завоз вполне осуществим. Опять же из Казахстана может бензин приходить, из Азербайджана. Все это будет выстраиваться постепенно», — пояснил аналитик.

По его словам, речь идет о кооперации ведущих российских нефтегазовых компаний с международными партнерами. Если такая необходимость возникнет, система поставок будет выстроена в рабочую модель поэтапно, объяснил Пасечник. При этом специалист подчеркнул, что запасов топлива на нефтебазах достаточно, поэтому причин для паники нет.

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Создан спецштаб для мониторинга ситуации с топливом

28 июня Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент признал, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается.

Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. По словам главы государства, это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, а небольшое снижение составляет четыре процента. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, добавил президент.

Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации, который работает в круглосуточном режиме.