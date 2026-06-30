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14:10, 30 июня 2026Экономика

В Кремле рассказали о распределении топлива в ручном режиме

Песков сообщил о работе вице-премьера Новака по ситуации с топливом в ручном режиме
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Вице-премьер России Александр Новак в ручном режиме занимается вопросами мер по стабилизации топливного рынка, поэтому по всем деталям лучше обращаться к нему. Таким образом пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности выпуска в России топлива по стандартам «Евро-2», передает «Интерфакс».

«И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива», — указал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подтвердил, что чиновники договариваются об импорте топлива для увеличения предложения на внутреннем рынке. С какими странами идут переговоры, он говорить отказался, однако отметил, что поставки начнутся в случае, если стороны согласуют стоимость.

Ранее СМИ выяснили, что правительство на фоне сложностей с топливом во многих российских регионах может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива стандартов «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2». Также компании получат право импортировать бензин с соответствующими характеристиками.

Эксперты признают, что такое решение позволит увеличить предложение бензина внутри страны на сотни тысяч тонн в месяц, однако может быть небезопасным для современных двигателей.

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