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13:17, 30 июня 2026Экономика

В Кремле подтвердили планы по импорту бензина

Песков отказался отвечать на вопрос о возможных экспортерах бензина в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия действительно планирует импортировать определенный объем бензина для поддержания внутреннего рынка. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, закупки станут «еще одним шагом на пути стабилизации рынка, нацеленным на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», если удастся договориться о ценах. В то же время представитель Кремля отказался сообщить, в каких странах будет закуплено топливо.

Ранее СМИ выяснили, что правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива стандартов «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2». Одновременно компании получат право импортировать бензин с соответствующими характеристиками.

Решение позволит использовать нафту без глубокой переработки, а это повысит предложение на рынке бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Однако для современных автомобилей топливо с пониженными стандартами может оказаться небезопасным, в связи с чем продажа «Евро-2» была запрещена в России с 2013 года.

До этого в ходе совещания по ситуации на рынке топлива вице-премьер Александр Новак призвал регионы повысить эффективность использования соответствующих ресурсов и применять взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях.

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