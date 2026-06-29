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23:58, 29 июня 2026Экономика

Назван способ нарастить производство топлива в России

«Ъ»: В России могут снизить стандарты топлива до «Евро-2»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России могут снизить стандарты для бензина и дизтоплива до стандарта «Евро-2». Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, правительство РФ может временно пойти на такой шаг, чтобы насытить внутренний рынок. Производство моторного топлива, отличающегося от требований по качеству технического регламента ЕАЭС, позволит нарастить производство на сотни тысяч тонн в месяц.

В середине июня стало известно, что на российских автозаправках будут наливать бензин и дизтопливо стандарта «Евро-3», с повышенным содержанием серы и других компонентов. Однако, рассказал газете источник в отрасли, ослабления технических требований, скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином

Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.

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