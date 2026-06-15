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15 июня 2026, 12:14

Россияне будут заправляться бензином с показателями Евро-3. Что это значит: объясняем за 60 секунд

На российских автозаправках будут наливать бензин и дизтопливо с повышенным содержанием серы и других компонентов. Т.е. с отклонениями от требований по качеству технического регламента ЕАЭС, сообщили СМИ. Ранее правительство разрешило некоторым заводам временно выпустить на внутренний рынок топливо класса Евро-5 с содержанием серы, как у Евро-3. Разобрались с экспертом, что в связи с этим нужно знать автомобилистам.
Россияне будут заправляться бензином с показателями Евро-3. Что это значит: объясняем за 60 секунд

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Что такое Евро-3 и Евро-5

Евро-3 и Евро-5 — это экологические классы топлива. Они описывают его состав.

Главное в этом составе — сера. В бензине Евро-5 ее должно быть не больше 10 мг/кг, в Евро-3 — до 150 мг/кг. В дизтопливе Евро-5 — тоже до 10 мг/кг, Евро-3 — до 350 мг/кг.

То есть разница в 15—35 раз.

Сера сокращает срок службы моторного масла и разрушает металл, а ароматика при сгорании образует обильный нагар на деталях двигателя. Поэтому Евро-3 несколько для современных машин, бензин и дизтопливо этого класса решили не продавать еще в 2016 году.

Содержание серы в бензине и дизеле Евро-5 и Евро-3

ПараметрЕвро-5Евро-3Что это значит для машины
Сера в бензинедо 10 мг/кгдо 150 мг/кгБольше нагрузка на катализатор и датчики кислорода
Сера в дизеледо 10 мг/кгдо 350 мг/кгБольше сажи, выше риск проблем с сажевым фильтром и EGR
Ароматические углеводороды в бензинедо 35%до 42%Больше нагара и токсичнее выхлоп
Экологический класс в маркировкеК5К3Чем выше класс, тем чище топливо

Как узнать стандарт бензина?

Определить класс бензина на глаз или по запаху невозможно. Автоэксперт Александр Коротков отмечает, что надписи «Евро-5» на заправочных пистолетах часто не отражают реальность.

Чтобы узнать настоящий экологический класс топлива, нужно попросить у сотрудников АЗС паспорт качества на партию бензина — они обязаны предоставить его по первому требованию.

В нем можно посмотреть дату партии, экологический класс, содержание серы и производителя топлива. Если на колонке написано К5, но в паспорте серы 150 мг/кг у бензина или 350 мг/кг у дизеля, это уже топливо с параметрами Евро-3.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Как обслуживать авто на этом бензине

Высокое содержание серы может влиять на катализаторы и сажевые фильтры. Смешиваясь с конденсатом в двигателе, сера образует кислоту, которая может сокращать срок службы моторного масла. При высоких концентрациях сера может также ускорять внутреннюю коррозию деталей.

В результате страдают поршневые кольца, клапаны, лямбда-зонды. Первые симптомы — нестабильные обороты, падение мощности, перерасход топлива.

Александр Коротков
автоэксперт

При этом специалист уточняет, что само по себе топливо низкого класса крайне редко ломает исправный мотор. Чаще оно лишь ускоряет поломку, если владелец плохо обслуживает машину. Для своего спокойствия эксперт рекомендует владельцам новых авто перейти на топливо с более высоким октановым числом. Например, заливать АИ-98 вместо АИ-95 на той же проверенной заправке.

Бензин Евро-3 категорически не рекомендован для современных автомобилей с современными системами впрыска. Если приходится заправляться им регулярно, то ждите неприятностей, которые могут возникнуть довольно быстро.

Игорь Моржаретто
автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ

Для старых машин и автомобилей без катализатора топливо «Евро-3» практически безопасно. Коротков относит к этой группе подержанные отечественные авто, иномарки до 2008 года выпуска и машины, с которых физически удалили нейтрализатор.

В их конструкции просто нет чувствительных элементов, которые боятся серы.

Если же у вас старый автомобиль, машина без катализатора или перепрошитая под Евро-2, то можете вообще не беспокоиться. Для вас Евро-3 не опаснее привычного топлива. Единственный разумный совет — не заливать откровенный суррогат на непонятных АЗС и следить за цветом и запахом масла при каждой замене.

Александр Коротков
автоэксперт

Базовые правила для всех автомобилистов:

Сократите интервал замены масла с обычных 10 тысяч километров до 7–8 тысяч. Это поможет вовремя убирать из мотора кислоту и продукты окисления. Игорь Моржаретто считает, что интервал ТО можно сократить и до 5 тысяч.

Заправляйтесь на известных АЗС. В больших сетях контроль качества топлива значительно строже.

Перейдите на топливо с более высоким октановым числом при первой возможности. Например, заливайте АИ-98 вместо АИ-95 на той же проверенной заправке.

Владельцы старых автомобилей без катализатора могут не переживать из-за качества топлива.

Средний возраст автомобиля в российском автопарке составляет примерно 16 лет. У таких машин, как правило, установлена либо самая старая система впрыска (так называемый моновпрыск. Также у нас огромное число карбюраторных авто. Для подобных машин бензин Евро-3 — это то, что надо.

Игорь Моржаретто
автоэксперт
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