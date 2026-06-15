Что такое Евро-3 и Евро-5

Евро-3 и Евро-5 — это экологические классы топлива . Они описывают его состав.

Главное в этом составе — сера. В бензине Евро-5 ее должно быть не больше 10 мг/кг, в Евро-3 — до 150 мг/кг. В дизтопливе Евро-5 — тоже до 10 мг/кг, Евро-3 — до 350 мг/кг.

То есть разница в 15—35 раз.