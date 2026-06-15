На практике это выглядит так. Вы спрашиваете нейросеть про риски открытия кафе в вашем городе. Если в последние месяцы в новостях много писали о росте цен на продукты и закрытии заведений, модель с большей вероятностью начнет именно с этого риска и будет приводить его в пример чаще. Даже если для вашего конкретного формата и района другие риски (конкуренция, проблемы с персоналом, сезонность) статистически важнее.

Это искажение особенно заметно в обзорах рынков, прогнозах и при обсуждении новостей. Модель опирается на то, что «легче всплыло», а необязательно на то, что важнее по объективным данным.

Эффект ореола: одно яркое качество окрашивает всю картину

Один сильный плюс или минус заставляет нас иначе оценивать все остальные качества. Если человек красиво говорит и уверенно держится, мы склонны считать его умнее и компетентнее, чем он есть на деле. Если компания показала быстрый рост выручки, нам кажется, что у нее «все под контролем» и в других областях тоже все хорошо.

В ответах нейросетей эффект ореола возникает, когда модель анализирует людей, компании, идеи или тексты. Если в описании есть один яркий положительный факт (высокий рост, известный инвестор, громкое упоминание в СМИ), модель может автоматически «подтягивать» оценки по другим параметрам, даже если прямых данных для этого нет. То же работает и в обратную сторону.

На практике это выглядит так. Вы просите нейросеть оценить резюме кандидата на позицию менеджера. В резюме есть строка «работал в известной компании X». Модель может дать более высокую общую оценку, чем если бы та же строка отсутствовала, даже если остальные пункты одинаковые. Один яркий сигнал окрашивает все остальное.

Это искажение регулярно проявляется при оценке идей стартапов, черновиков текстов и даже при анализе новостей о компаниях или людях.

Переоценка собственной уверенности

Большинство людей слишком уверены в своих суждениях. Когда человек говорит «я уверен в ответе на 80–90%», на деле он оказывается прав заметно реже, чем думает. Это хорошо видно в экспериментах: людям задают вопросы, просят оценить свою уверенность, а потом проверяют, насколько часто их ответы действительно правильные. Обычно реальная точность оказывается ниже заявленной уверенности.