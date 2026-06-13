Будущее
12 июня 2026, 21:01

«Касперский», а что еще? Как выбрать антивирус на Android в 2026 году

С примерами и пояснениями
Пользователи Android в опасности: мошенники рассылают вирус под видом бесплатной подписки на ChatGPT и модов на Minecraft. Установил — потерял деньги и аккаунты. Еще и смартфон могут заблокировать! Стоит задуматься об установке антивируса. Но как защитить свой гаджет в 2026 году, когда мировые гиганты, такие как Avast и Norton ушли с российского рынка? Читайте наш гайд по выбору безопасной и эффективной программы.
«Касперский», а что еще? Как выбрать антивирус на Android в 2026 году

© «Теперь вы знаете» / Создано при помощи нейросети

Нужен ли антивирус на Android в 2026 году

Угрозы для смартфона: вирусы, фишинг и другое

Существуют десятки видов вредоносного программного обеспечения (ПО), опасных для ваших гаджетов. Среди них:

  • Фишинг. Ссылки на фейковые сайты, которые воруют ваши логины, пароли и другие персональные данные.
  • Программы-вымогатели. Блокируют экран смартфона и требуют перевести деньги. «Заразиться» можно, просто кликнув по баннеру на сомнительном портале.
  • Вирусы-шпионы. Следят за вам, собирают информацию о вашей активности и другую информацию. Потом мошенники продают эти данные другим злоумышленникам.
  • Рекламное ПО. Скрытая программа, которая показывает рекламу, которую невозможно отключить, и мешает пользоваться смартфоном.

Все вредоносные программы регулярно получают обновления, чтобы лучше обходить базовую защиту гаджета. Зимой 2026-го СМИ писали, что хакеры усовершенствовали троян Mamont — его последние версии могут «притворяться» обычными картинками или видеозаписями.

А в начале июня в МВД рассказали о новом ПО Drama RAT. Мошенники рассылают вирус, обещая, что россияне, которые откроют файл, получат бесплатную подписку на ChatGPT или другие сервисы. В итоге жертва просто теряет контроль над своими банковскими приложениями.

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Почему на Android проще поймать вирус

Android и iOS — две самые популярные операционные системы (ОС) для смартфонов в мире. Их главное различие — степень открытости. iOS — закрытая система. Каждое приложение на iPhone находится в так называемой «песочнице» и не может влиять на другие файлы объяснил Дмитрий Лившин, гендиректор компании «САЙБЕР Бизнес Консалтинг», предоставляющей услуги по информбезопасности.

Поэтому «классические» вирусы пользователям «яблочных» смартфонов не грозят: достаточно вовремя устанавливать обновления и не отключать базовую защиту.

Факт: программы, которые можно найти в App Store под видом антивируса, при установке не будут искать вредные программы на гаджете — система не позволит. Зато они могут стать дополнением к базовой защите: например, будут блокировать подозрительные сайты и проверять безопасность сетевых соединений.

А вот Android — открытая система, и устанавливать программы в виде APK-файлов можно из любых источников.

Сторонних магазинов приложений — много, часть из них не проверяет распространяемые приложения. Вредоносное ПО на Android — это распространенная и массовая угроза, особенно для тех, кто устанавливает взломанные игры откуда попало или скачивает сомнительные «утилиты» по рекламе в соцсетях.

Дмитрий Лившин
генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг»

Поэтому антивирус, платный или бесплатный, — это главная страховка от заражения гаджета, подытожил эксперт.

Как выбрать антивирус для Android: на что обратить внимание

При поиске антивируса в первую очередь нужно убедиться, что программа будет работать в режиме реального времени. Она должна автоматически сканировать все файлы и ссылки, а не только когда вы решите провести проверку. Иногда это платная функция.

Второй критерий — регулярное обновление баз данных. Ежедневно появляются новые вирусы и новые версии старых вирусов, поэтому хороший антивирус должен автоматически обновлять свою базу знаний о ПО. Иначе он просто не сможет распознать угрозу.

В-третьих, программа не должна перегружать систему. Современные антивирусы и так стараются экономить заряд батареи и оперативную память. Но на старом смартфоне некоторые могут тормозить — например, из-за большого количества рекламы (актуально для бесплатных версий).

Еще можно обратить внимание на дополнительные функции. Но чаще всего они доступны только на платных версиях.

Дополнительные функции антивирусов. Примеры

Антивор — позволяет удаленно заблокировать украденный телефон, сделать снимок злоумышленника или стереть личные данные. Антифишинг — блокирует поддельные сайты, которые маскируются под настоящие банки или магазины. Безопасный QR-сканер — проверяет, нет ли в QR-коде угрозы. Поиск утечек данных — определяет, не попали ли ваши пароли в открытый доступ. Анализ безопасности Wi-Fi — предупреждает, если вы подключились к опасной сети.

Как отличить подделку от настоящего антивируса

Пока вы выбираете подходящий антивирус, не забывайте: скачивать его нужно только из официальных магазинов приложений, таких как RuStore или Google Play, напомнил Дмитрий Лившин. Иначе есть риск нарваться на вирус.

Самый распространенный сценарий: пользователь гуглит «антивирус скачать», переходит по контекстному рекламному объявлению и устанавливает поддельное приложение.

Дмитрий Лившин
генеральный директор «САЙБЕР Бизнес Консалтинг»

Но даже в официальных магазинах нельзя терять бдительность. Всегда проверяйте разработчика программы и смотрите, сколько человек скачали антивирус, советует эксперт. Загружать приложение можно, если:

  • его разработала крупная известная компания;
  • его загрузили несколько сотен тысяч раз;
  • он на рынке не первый год, и уже есть множество отзывов;
  • у него высокий рейтинг, а оценку поставили не 1–2 человека, а десятки или сотни пользователей.

Популярные бесплатные антивирусы для Android, доступные в России

Kaspersky Security

Где доступен: RuStore (удален из Google Play из-за санкций США)

Рейтинг: 4,6

Количество скачиваний: более 12 млн

Бесплатная версия «Касперского» может искать и удалять вирусы и блокировать вредоносные программы при попытке запуска. Кроме того, антивирус умеет находить фишинг в QR-кодах, письма и сообщениях. И сможет найти ваш телефон, если его украдут.

Плюсы:

  • известный бренд;
  • широкий набор функций даже в бесплатной версии;
  • самозащита от удаления со стороны вирусов;
  • мало рекламы.

Минусы:

  • защита в реальном времени — только платная. В бесплатной версии нужно запускать проверку вручную;
  • нет встроенной очистки мусора и ускорителя телефона.
  • требуется Android 10 и новее, на старых версиях не работает.
  • некоторые пользователи жалуются, что сканер не показывает последние проверенные файлы, и это неудобно.

Dr. Web Light

Где доступен: RuStore, Google Play

Рейтинг: 4,2

Количество скачиваний: 200 тысяч (RuStore), 100 млн (Google Play)

Обычный сканер. Можно запустить быструю или полную проверку либо отдельно проверить какую-либо папку либо файл. Главная особенность антивируса — даже у бесплатной версии есть функция разблокировки смартфона на случай, если он зависнет из-за программы-вымогателя.

Плюсы:

  • надежный производитель, на рынке более 30 лет;
  • требует минимального количества разрешений;
  • есть бесплатная функция разблокировки.

Минусы:

  • защита в реальном времени, антивор и множество других функций — платные;
  • долгое время проверки;
  • каждую проверку предлагает купить полную версию, что может надоедать;
  • в отзывах на RuStore жалуются, что базы данных обновляются нечасто.

DIC.Антивирус PRO

Где доступен: RuStore

Рейтинг: 4,8

Количество скачиваний: более 100 тысяч

Разработан российской IT-компанией DICPlay. Один из самых популярных антивирусов в RuStore. В бесплатную версию встроено несколько функций: базовое сканирование, очистка от мусора, автоматическая блокировка угроз и, самое главное, — защита в реальном времени.

Плюсы:

  • есть бесплатные защита в реальном времени и очистка от мусора;
  • среди оставленных последних отзывов большинство — положительные.

Минусы:

  • молодой бренд, может не вызывать доверия;
  • в некоторых отзывах жалуются на мелкий шрифт в приложении и ложные срабатывания.

Cleaner Antivirus 360 Security

Где доступен: Google Play

Рейтинг: 4,8

Количество скачиваний: более 100 тысяч

Создан индийским разработчиком MPD Labs. Сочетает функции антивируса и менеджера файлов. Может находить вирусы, удалять мусор и ненужные файлы.

Плюсы:

  • широкий набор функций;
  • высокий рейтинг, много положительных отзывов;
  • не перегружен рекламой.

Минусы:

  • малоизвестный бренд;
  • местами плохой перевод на русский язык;
  • большое количество запрашиваемых разрешений;
  • в некоторых отзывах говорят о периодическом замедлении работы смартфона;
  • платная защита в реальном времени.

Security Antivirus Max Cleaner

Где доступен: Google Play

Рейтинг: 4,9

Количество скачиваний: более 10 млн

Сервис от китайского разработчика Power Both App. Все функции полностью бесплатные. При этом, помимо базового сканирования, есть защита в реальном времени, очистка от мусора, проверка Wi-Fi на безопасность и многое другое.

Плюсы:

  • на рынке уже около 6 лет;
  • очень высокий рейтинг, пользователи пишут, что приложение работает стабильно;
  • полностью бесплатный;
  • есть широкий набор функций.

Минусы:

  • есть реклама, которую можно убрать за отдельную плату;
  • малоизвестный бренд;
  • в некоторых отзывах жалуются на зависания при сканировании.

Стоит отметить, что многие крупные компании — разработчики антивирусов приостановили работу в РФ после начала СВО. Среди них, например, — Avast и Norton.

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