«Касперский», а что еще? Как выбрать антивирус на Android в 2026 годуС примерами и пояснениями
© «Теперь вы знаете» / Создано при помощи нейросети
Нужен ли антивирус на Android в 2026 году
Угрозы для смартфона: вирусы, фишинг и другое
Существуют десятки видов вредоносного программного обеспечения (ПО), опасных для ваших гаджетов. Среди них:
- Фишинг. Ссылки на фейковые сайты, которые воруют ваши логины, пароли и другие персональные данные.
- Программы-вымогатели. Блокируют экран смартфона и требуют перевести деньги. «Заразиться» можно, просто кликнув по баннеру на сомнительном портале.
- Вирусы-шпионы. Следят за вам, собирают информацию о вашей активности и другую информацию. Потом мошенники продают эти данные другим злоумышленникам.
- Рекламное ПО. Скрытая программа, которая показывает рекламу, которую невозможно отключить, и мешает пользоваться смартфоном.
Все вредоносные программы регулярно получают обновления, чтобы лучше обходить базовую защиту гаджета. Зимой 2026-го СМИ писали, что хакеры усовершенствовали троян Mamont — его последние версии могут «притворяться» обычными картинками или видеозаписями.
А в начале июня в МВД рассказали о новом ПО Drama RAT. Мошенники рассылают вирус, обещая, что россияне, которые откроют файл, получат бесплатную подписку на ChatGPT или другие сервисы. В итоге жертва просто теряет контроль над своими банковскими приложениями.
Почему на Android проще поймать вирус
Android и iOS — две самые популярные операционные системы (ОС) для смартфонов в мире. Их главное различие — степень открытости. iOS — закрытая система. Каждое приложение на iPhone находится в так называемой «песочнице» и не может влиять на другие файлы объяснил Дмитрий Лившин, гендиректор компании «САЙБЕР Бизнес Консалтинг», предоставляющей услуги по информбезопасности.
Поэтому «классические» вирусы пользователям «яблочных» смартфонов не грозят: достаточно вовремя устанавливать обновления и не отключать базовую защиту.
Факт: программы, которые можно найти в App Store под видом антивируса, при установке не будут искать вредные программы на гаджете — система не позволит. Зато они могут стать дополнением к базовой защите: например, будут блокировать подозрительные сайты и проверять безопасность сетевых соединений.
А вот Android — открытая система, и устанавливать программы в виде APK-файлов можно из любых источников.
Сторонних магазинов приложений — много, часть из них не проверяет распространяемые приложения. Вредоносное ПО на Android — это распространенная и массовая угроза, особенно для тех, кто устанавливает взломанные игры откуда попало или скачивает сомнительные «утилиты» по рекламе в соцсетях.
Поэтому антивирус, платный или бесплатный, — это главная страховка от заражения гаджета, подытожил эксперт.
Как выбрать антивирус для Android: на что обратить внимание
При поиске антивируса в первую очередь нужно убедиться, что программа будет работать в режиме реального времени. Она должна автоматически сканировать все файлы и ссылки, а не только когда вы решите провести проверку. Иногда это платная функция.
Второй критерий — регулярное обновление баз данных. Ежедневно появляются новые вирусы и новые версии старых вирусов, поэтому хороший антивирус должен автоматически обновлять свою базу знаний о ПО. Иначе он просто не сможет распознать угрозу.
В-третьих, программа не должна перегружать систему. Современные антивирусы и так стараются экономить заряд батареи и оперативную память. Но на старом смартфоне некоторые могут тормозить — например, из-за большого количества рекламы (актуально для бесплатных версий).
Еще можно обратить внимание на дополнительные функции. Но чаще всего они доступны только на платных версиях.
Антивор — позволяет удаленно заблокировать украденный телефон, сделать снимок злоумышленника или стереть личные данные. Антифишинг — блокирует поддельные сайты, которые маскируются под настоящие банки или магазины. Безопасный QR-сканер — проверяет, нет ли в QR-коде угрозы. Поиск утечек данных — определяет, не попали ли ваши пароли в открытый доступ. Анализ безопасности Wi-Fi — предупреждает, если вы подключились к опасной сети.
Как отличить подделку от настоящего антивируса
Пока вы выбираете подходящий антивирус, не забывайте: скачивать его нужно только из официальных магазинов приложений, таких как RuStore или Google Play, напомнил Дмитрий Лившин. Иначе есть риск нарваться на вирус.
Самый распространенный сценарий: пользователь гуглит «антивирус скачать», переходит по контекстному рекламному объявлению и устанавливает поддельное приложение.
Но даже в официальных магазинах нельзя терять бдительность. Всегда проверяйте разработчика программы и смотрите, сколько человек скачали антивирус, советует эксперт. Загружать приложение можно, если:
- его разработала крупная известная компания;
- его загрузили несколько сотен тысяч раз;
- он на рынке не первый год, и уже есть множество отзывов;
- у него высокий рейтинг, а оценку поставили не 1–2 человека, а десятки или сотни пользователей.
Популярные бесплатные антивирусы для Android, доступные в России
Kaspersky Security
Где доступен: RuStore (удален из Google Play из-за санкций США)
Рейтинг: 4,6
Количество скачиваний: более 12 млн
Бесплатная версия «Касперского» может искать и удалять вирусы и блокировать вредоносные программы при попытке запуска. Кроме того, антивирус умеет находить фишинг в QR-кодах, письма и сообщениях. И сможет найти ваш телефон, если его украдут.
Плюсы:
- известный бренд;
- широкий набор функций даже в бесплатной версии;
- самозащита от удаления со стороны вирусов;
- мало рекламы.
Минусы:
- защита в реальном времени — только платная. В бесплатной версии нужно запускать проверку вручную;
- нет встроенной очистки мусора и ускорителя телефона.
- требуется Android 10 и новее, на старых версиях не работает.
- некоторые пользователи жалуются, что сканер не показывает последние проверенные файлы, и это неудобно.
Dr. Web Light
Где доступен: RuStore, Google Play
Рейтинг: 4,2
Количество скачиваний: 200 тысяч (RuStore), 100 млн (Google Play)
Обычный сканер. Можно запустить быструю или полную проверку либо отдельно проверить какую-либо папку либо файл. Главная особенность антивируса — даже у бесплатной версии есть функция разблокировки смартфона на случай, если он зависнет из-за программы-вымогателя.
Плюсы:
- надежный производитель, на рынке более 30 лет;
- требует минимального количества разрешений;
- есть бесплатная функция разблокировки.
Минусы:
- защита в реальном времени, антивор и множество других функций — платные;
- долгое время проверки;
- каждую проверку предлагает купить полную версию, что может надоедать;
- в отзывах на RuStore жалуются, что базы данных обновляются нечасто.
DIC.Антивирус PRO
Где доступен: RuStore
Рейтинг: 4,8
Количество скачиваний: более 100 тысяч
Разработан российской IT-компанией DICPlay. Один из самых популярных антивирусов в RuStore. В бесплатную версию встроено несколько функций: базовое сканирование, очистка от мусора, автоматическая блокировка угроз и, самое главное, — защита в реальном времени.
Плюсы:
- есть бесплатные защита в реальном времени и очистка от мусора;
- среди оставленных последних отзывов большинство — положительные.
Минусы:
- молодой бренд, может не вызывать доверия;
- в некоторых отзывах жалуются на мелкий шрифт в приложении и ложные срабатывания.
Cleaner Antivirus 360 Security
Где доступен: Google Play
Рейтинг: 4,8
Количество скачиваний: более 100 тысяч
Создан индийским разработчиком MPD Labs. Сочетает функции антивируса и менеджера файлов. Может находить вирусы, удалять мусор и ненужные файлы.
Плюсы:
- широкий набор функций;
- высокий рейтинг, много положительных отзывов;
- не перегружен рекламой.
Минусы:
- малоизвестный бренд;
- местами плохой перевод на русский язык;
- большое количество запрашиваемых разрешений;
- в некоторых отзывах говорят о периодическом замедлении работы смартфона;
- платная защита в реальном времени.
Security Antivirus Max Cleaner
Где доступен: Google Play
Рейтинг: 4,9
Количество скачиваний: более 10 млн
Сервис от китайского разработчика Power Both App. Все функции полностью бесплатные. При этом, помимо базового сканирования, есть защита в реальном времени, очистка от мусора, проверка Wi-Fi на безопасность и многое другое.
Плюсы:
- на рынке уже около 6 лет;
- очень высокий рейтинг, пользователи пишут, что приложение работает стабильно;
- полностью бесплатный;
- есть широкий набор функций.
Минусы:
- есть реклама, которую можно убрать за отдельную плату;
- малоизвестный бренд;
- в некоторых отзывах жалуются на зависания при сканировании.
Стоит отметить, что многие крупные компании — разработчики антивирусов приостановили работу в РФ после начала СВО. Среди них, например, — Avast и Norton.