Почему на Android проще поймать вирус

Android и iOS — две самые популярные операционные системы (ОС) для смартфонов в мире. Их главное различие — степень открытости. iOS — закрытая система. Каждое приложение на iPhone находится в так называемой «песочнице» и не может влиять на другие файлы объяснил Дмитрий Лившин, гендиректор компании «САЙБЕР Бизнес Консалтинг», предоставляющей услуги по информбезопасности.

Поэтому «классические» вирусы пользователям «яблочных» смартфонов не грозят: достаточно вовремя устанавливать обновления и не отключать базовую защиту.

Факт: программы, которые можно найти в App Store под видом антивируса, при установке не будут искать вредные программы на гаджете — система не позволит. Зато они могут стать дополнением к базовой защите: например, будут блокировать подозрительные сайты и проверять безопасность сетевых соединений.

А вот Android — открытая система, и устанавливать программы в виде APK-файлов можно из любых источников.