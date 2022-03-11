Avast решила закрыть доступ к своим продуктам в России

Компания Avast сделала недоступными свои продукты в России и Белоруссии

Чешская компания Avast, занимающаяся разработкой программного обеспечения в области информационной безопасности, решила закрыть доступ к своим продуктам в России и Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что продажа продуктов Avast в России и Белоруссии была прекращена из-за спецоперации в Донбассе. Одновременно с этим компания решила сделать бесплатным доступ к своим продуктам для пользователей на Украине.

Также стало известно, что американская компания NortonLifeLock.Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи и поддержку пользователей в России. Соответствующее заявление появилось на сайте компании, передает «Интерфакс».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).