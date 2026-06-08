Хакеры начали заманивать россиян бесплатными подписками на ChatGPT

МВД: Хакеры используют вредоносное ПО Drama RAT для взлома Android-устройств

Хакеры начали использовать вредоносное программное обеспечение (ПО) Drama RAT для взлома устройств под управлением операционной системы Android. Как уточнили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, преступники заманивают россиян бесплатными подписками на различные популярные сервисы.

«Drama RAT — это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство. Распространяется вредонос в мессенджерах, СМС и [по] почте. Жертве обещают бесплатный доступ к ChatGPT или "Яндекс.Музыке", новый VPN или моды для [игры] Minecraft. Также рассылаются файлы с названиями вроде "Декларация" и "Счет на оплату"», — предупредило ведомство.

После установки приложение потребует обновления — как раз в этот момент будет загружено вредоносное содержимое, предостерегло МВД. После этого программа запросит доступ к службе специальных возможностей. Согласовав его, жертва фактически разрешит Drama RAT читать экран, перехватывать пароли и даже имитировать касания.

Наконец, приложение потребует установить PIN-код. Он будет нужен злоумышленнику, чтобы заблокировать устройство жертвы, заключили правоохранители.

Ранее россияне стали получать от аферистов электронные письма со ссылками на видеоконференции. Новую схему мошенничества раскрыла прокуратура Москвы.