Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:20, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Хакеры начали заманивать россиян бесплатными подписками на ChatGPT

МВД: Хакеры используют вредоносное ПО Drama RAT для взлома Android-устройств
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Хакеры начали использовать вредоносное программное обеспечение (ПО) Drama RAT для взлома устройств под управлением операционной системы Android. Как уточнили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, преступники заманивают россиян бесплатными подписками на различные популярные сервисы.

«Drama RAT — это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство. Распространяется вредонос в мессенджерах, СМС и [по] почте. Жертве обещают бесплатный доступ к ChatGPT или "Яндекс.Музыке", новый VPN или моды для [игры] Minecraft. Также рассылаются файлы с названиями вроде "Декларация" и "Счет на оплату"», — предупредило ведомство.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
«Номер один для преступников» На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
«Номер один для преступников»На Западе считают, что в Telegram продают наркотики и детское порно. Так ли это?
1 сентября 2024
Россию заполонили серые сим-карты. С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
Россию заполонили серые сим-карты.С их помощью у людей крадут миллионы и искажают реальность. Почему такое возможно?
25 сентября 2024

После установки приложение потребует обновления — как раз в этот момент будет загружено вредоносное содержимое, предостерегло МВД. После этого программа запросит доступ к службе специальных возможностей. Согласовав его, жертва фактически разрешит Drama RAT читать экран, перехватывать пароли и даже имитировать касания.

Наконец, приложение потребует установить PIN-код. Он будет нужен злоумышленнику, чтобы заблокировать устройство жертвы, заключили правоохранители.

Ранее россияне стали получать от аферистов электронные письма со ссылками на видеоконференции. Новую схему мошенничества раскрыла прокуратура Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа одна из главных причин победы партии Пашиняна

    Стало известно о состоянии упавшего в обморок в матче с Украиной игрока сборной Дании

    Каллас сделала заявление о переговорах с Россией

    Врач раскрыла подводные камни строгого веганства

    Россиян предупредили о летних схемах дачных аферистов

    Россиянка обманом женила на себе бойца СВО и решила отнять «гробовые» у его семьи

    «Короля тараканов» поймали со 100 тысячами тараканов-нелегалов

    Ищущие в тайге пропавшую семью Усольцевых дроны попали на видео

    Названы особенности ударивших по украинским объектам ФАБ-500

    Лидер латиноамериканской страны опубликовал в соцсети нацистское приветствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok