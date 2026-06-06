Раскрыта новая схема мошенничества со ссылками на видеоконференцию

Россияне стали получать письма от мошенников со ссылками на видеоконференцию

Россияне стали получать от аферистов электронные письма со ссылкой на видеоконференцию. Новую схему мошенничества раскрыла прокуратура Москвы.

88-летний москвич рассказал, что ему на почту пришло письмо о необходимости присоединения к некоему видеозвонку. Мужчина перешел по ссылке и сразу увидел мошенника, который выдавал себя за правоохранителя. Он сообщил пенсионеру, что от его имени был совершенен перевод на финансирование преступной деятельности.

Лжесиловик показал мужчине видеоинструкцию дальнейших действий и убедил снять все накопления и передать наличные «внештатному сотруднику». Аферист пообещал, что деньги вернут, еще с процентами.

Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам. Всего он лишился более четырех миллионов рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура Москвы напомнила, что нельзя открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам, а также перезванивать по номерам телефонов, которые присылают незнакомцы по электронной почте в сообщениях или соцсетях. Ведомство посоветовало класть трубку, если незнакомые лица озвучивают по телефону просьбы финансового характера.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют фейковые вредоносные приложения взамен нужных, но удаленных из магазинов.