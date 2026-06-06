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14:56, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Раскрыта новая схема мошенничества со ссылками на видеоконференцию

Россияне стали получать письма от мошенников со ссылками на видеоконференцию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom  

Россияне стали получать от аферистов электронные письма со ссылкой на видеоконференцию. Новую схему мошенничества раскрыла прокуратура Москвы.

88-летний москвич рассказал, что ему на почту пришло письмо о необходимости присоединения к некоему видеозвонку. Мужчина перешел по ссылке и сразу увидел мошенника, который выдавал себя за правоохранителя. Он сообщил пенсионеру, что от его имени был совершенен перевод на финансирование преступной деятельности.

Лжесиловик показал мужчине видеоинструкцию дальнейших действий и убедил снять все накопления и передать наличные «внештатному сотруднику». Аферист пообещал, что деньги вернут, еще с процентами.

Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам. Всего он лишился более четырех миллионов рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура Москвы напомнила, что нельзя открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам, а также перезванивать по номерам телефонов, которые присылают незнакомцы по электронной почте в сообщениях или соцсетях. Ведомство посоветовало класть трубку, если незнакомые лица озвучивают по телефону просьбы финансового характера.

Ранее сообщалось, что мошенники распространяют фейковые вредоносные приложения взамен нужных, но удаленных из магазинов.

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