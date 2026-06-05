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00:17, 5 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам раскрыли неожиданное последствие удаления нужных приложений из магазинов

F6: Мошенники распространяют фейковые приложения взамен удаленных из магазинов
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mix and Match Studio / Shutterstock / Fotodom

Мошенники распространяют фейковые вредоносные приложения взамен нужных, но удаленных из магазинов. Такое неожиданное последствие политики AppStore и Google Play раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру» эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

«Для мошенников исчезновение приложения из Google Play или AppStore — повод обновить старые сценарии и создать фейковые ресурсы, через которые они будут предлагать скачать приложение. Атаки киберпреступников могут развиваться в трех направлениях — угон аккаунтов, установка вредоносного ПО под видом официального и незаконный сбор персональных данных», — отметил Золотухин.

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Он добавил, что такие поддельные сайты продвигают по всем возможным каналам: через короткие видео в YouTube и TikTok, рекламу в Telegram и других популярных мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, их поднимают на верхние позиции в поисковой выдаче.

«Как защитить себя от этих атак мошенников? Скачивайте приложение только из тех источников, которые подтверждает разработчик. Как правило, это официальный сайт и официальные аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Также проверяйте, как долго существует ресурс, с которого предлагается скачать приложение. Для сайтов это можно сделать через whois-сервисы: если срок регистрации домена меньше года — вероятнее всего, это мошенники», — предупредил Золотухин.

Он также посоветовал россиянам не вводить свои персональные данные, логины и пароли на сомнительных ресурсах и не переходить по ссылкам из подозрительных источников, которые предлагают «установить приложение, пока его не удалили». Кроме того, эксперт F6 порекомендовал не пересылать сообщения, в которых обещают скачивание приложения быстро, без регистрации и VPN и так далее.

«Если вы успели установить нужное приложение из официального магазина, а потом оно исчезло оттуда, берегите его: не удаляйте со смартфона и не отказывайтесь от регулярных обновлений. Меры безопасности нужно соблюдать по максимуму, чтобы не рисковать в будущем скачиванием обновлений или всего приложения целиком из сомнительных источников», — заключил Золотухин.

Ранее стало известно, что мошенники используют для атак на россиян плановые отключения горячей воды. На начальной стадии атаки пользователь получает сообщение от незнакомого контакта, название которого копирует название одной из крупных организаций сферы ЖКХ.

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