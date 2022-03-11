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Разработчик антивируса Norton приостановил работу в России

Разработчик антивирусного ПО Norton приостановил свою деятельность в России

Фото: Pixabay

Американская компания NortonLifeLock.Inc, разработчик антивирусного ПО Norton, решила приостановить работу в России на фоне специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь (в России — прим. «Ленты.ру») в настоящий момент», — говорится в официальном заявлении.

Когда компания возобновит свою деятельность в России, не уточняется.

Ранее 11 марта стало известно, что доступ к своим продуктам в России и Белоруссии закрыла чешская компания Avast, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности. В то же время компания сделала бесплатными свои продукты для пользователей на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной операции по защите Донбасса. Она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Евгения Наумова
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