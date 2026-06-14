Деньги
13 июня 2026, 21:00

Платеж порнозвезде, махинации с налогами и обвал крипторынка. Самые скандальные истории вокруг денег Дональда Трампа

80 лет легендарному дельцу и политику США
80 лет, два президентских срока, 34 пункта уголовного обвинения, мизерные платежи по налогам и мемкоин, обваливший весь крипторынок. Ко дню рождения Дональда Трампа собрали самые громкие финансовые истории, связанные с ним — с судебными решениями, журналистскими расследованиями и одним картонным портретом в полный рост.
Платеж порнозвезде, махинации с налогами и обвал крипторынка. Самые скандальные истории вокруг денег Дональда Трампа

© whitehouse.gov

Как Трамп завышал стоимость имущества для банков и занижал для налоговой

Представьте, что один и тот же дом вы оцениваете в 10 млн, когда берете кредит под залог, — и в 3 млн, когда считаете налоги. Примерно в этом и обвиняли Дональда Трампа и его компанию Trump Organization.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа. Обвинитель утверждала: с 2011 по 2021 год его компания искажала стоимость активов в финансовой отчетности.

Этот фокус проворачивали со знаковыми объектами: небоскребом Trump Tower, курортным клубом Mar-a-Lago в Палм-Бич и несколькими гольф-клубами. Джеймс потребовала возместить незаконно полученные выгоды в $250 млн.

Главным свидетелем обвинения стал Майкл Коэн — бывший личный адвокат Трампа, который вел его дела с 2007 года. По его словам, схема была простой: нужен кредит — цифры растут, нужно платить налоги — цифры падают.

Защита Трампа выдвигала три главных аргумента.

  • Первый: оценка недвижимости — всегда дело субъективное, у разных экспертов цифры расходятся.
  • Второй: банки сами проводили проверку заемщика, так что на чужое слово не полагались.
  • Третий: все кредиты были погашены в срок, значит, никто реально не пострадал.
Что отвечало обвинение
  • Субъективность оценки не означает право рисовать цифры с потолка.
  • Банки действительно проводят проверку — но на основе данных, которые им предоставляет заемщик.
  • Возврат кредита не отменяет сам факт обмана.

В 2024 году суд признал Трампа виновным в мошенничестве и обязал выплатить штраф в $355 млн — с учетом процентов сумма выросла до полумиллиарда. Trump Organization обязали сдавать финансовую отчетность независимым наблюдателям.

Но в августе 2025 года апелляционный суд штата отменил денежный штраф — коллегия из пяти судей сочла его «чрезмерным».

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал это «отличной победой для Америки».

При этом суд не оправдал Трампа: факт нарушения закона подтвержден.

Джеймс пообещала обжаловать решение. Параллельно она сама оказалась под давлением: федеральные власти начали проверку, не нарушила ли она права Трампа своим иском. Джеймс назвала это «политической местью».

Налоги Трампа: от неплатежей до пожизненного иммунитета

Пока другие кандидаты в президенты публиковали налоговые декларации, Трамп годами отказывался это делать. Это порождало один вопрос: что там такого, что он не хочет показывать?

Ответ начал проясняться в 2016 году, когда NYT раздобыла декларацию Трампа за 1995 год. В ней он указал убыток в $915 млн — результат провальных казино в Атлантик-Сити, неудачного авиабизнеса и невовремя купленного отеля Plaza в Нью-Йорке.

По оценке налоговых экспертов, такой убыток мог позволить ему законно не платить федеральный подоходный налог до 18 лет подряд.

В 2020 году NYT опубликовала новое расследование — уже на основе деклараций за 20 лет.

Выяснилось: в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил федерального подоходного налога по $750 — меньше, чем среднестатистический американский учитель платит за месяц. А за 10 из предшествующих 15 лет не платил вообще ничего.

Что такое перенос убытков и почему это легально

В США налоговый кодекс разрешает переносить убытки бизнеса на будущие периоды и зачитывать их против будущих доходов. Логика простая: если человек потерял деньги в один год, государство позволяет ему «отыграть» эту потерю позже, когда пойдет прибыль.

Само по себе это законно. Вопросы возникли к другому: были ли заявленные убытки реальными — или нарисованными для налоговой оптимизации? А если реальными — то настолько ли он великий бизнесмен, каким себя подает?

Трамп вообще часто декларировал убытки по своим бизнесам — гольф-клубам, отелям — и перекрывал ими доходы.

© whitehouse.gov

Среди статей расходов журналисты нашли $70 000 на услуги парикмахера, записанные как бизнес-расходы, и многомиллионные выплаты за «консультационные услуги» — часть из которых, как выяснилось, получала Иванка Трамп, будучи при этом штатной сотрудницей той же компании. Это позволяло дважды уходить от налогов: сначала списать выплату как расход, потом не платить с нее как с зарплаты.

Параллельно NYT выяснила, что в 1990-е Трамп помогал родителям передавать состояние детям в обход налогов.

Развязка наступила в мае 2026 года.

Трамп заключил соглашение с федеральным правительством — его подписал назначенный президентом же и. о. генпрокурора Тодд Бланш, — по которому все налоговые проверки в отношении Трампа, его бизнеса и членов семьи прекращались бессрочно. The Wall Street Journal назвал это «беспрецедентным сочетанием личных и государственных интересов».

Trump University: $35 000 за фото с картонным Трампом

В 2005 году Трамп открыл собственный «университет» — платные курсы по инвестициям в недвижимость. Слушателям обещали личные секреты успеха от самого Трампа и близких ему экспертов — и, главное, путь к быстрому богатству. Студенты платили от это $1500 до $35 000.

Схема работы была такая же, что у современных российских инфоцыган. Сначала — дешевый вводный семинар. Там инструкторы объясняли, что настоящие знания будут на следующем уровне, подороже. Потом еще один уровень, еще дороже.

Венцом программы было «элитное наставничество» за десятки тысяч долларов.

© whitehouse.gov

Студентов провоцировали выжимать лимиты по кредитным картам, чтобы оплатить очередной пакет. А обещанная личная встреча с Трампом оборачивалась фотосессией на фоне его картонного портрета в полный рост.

Прокуратура Нью-Йорка оценила число пострадавших в 5000 человек. Они подали иск на $40 млн. Позже выяснилось, что «эксперты, лично отобранные Трампом» зачастую были обычными продавцами без опыта в недвижимости. Университетской лицензии у заведения тоже не было.

Трамп отбивался: студенты оставляли хорошие отзывы, программа была качественной, а иски — политически мотивированными нападками.

Сразу после победы на президентских выборах в 2016 году он все же согласился выплатить $25 млн компенсации бывшим студентам — не признавая вины, но закрывая дело.

Благотворительный фонд Трампа как чековая книжка для личных нужд

Благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation существовал с 1988 года и, судя по всему, совмещал две функции: официально — помогал людям, неофициально — решал личные и деловые проблемы Трампа.

Расследование генпрокурора штата Нью-Йорк показало: фонд использовали для урегулирования коммерческих судебных исков против трамповских компаний, для поддержки его предвыборной кампании 2016 года и для трат, которые сложно назвать благотворительностью.

Например, из денег фонда заплатили $20 000 за двухметровый портрет самого Трампа — он потом украсил им один из своих гольф-клубов.

Еще одна статья расходов — шлем с автографом футболиста Тима Тибоу.

Крупнейшее пожертвование в истории фонда — $264 тыс. — пошло на реставрацию фонтана рядом с отелем Trump Plaza. Самое маленькое — $7 — на вступление в бойскауты — совпало по времени с тем, что сыну Трампа Дональду — младшему как раз исполнилось 11 лет.

В 2018 году Трамп согласился закрыть фонд. Оставшиеся $1,75 млн распределили между другими благотворительными организациями под надзором прокуратуры.

Через год Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям. Суд также запретил ему в будущем входить в правление любого фонда, где большинство членов совета директоров — его родственники или деловые партнеры.

Трамп настаивал, что все нажитое фондом — около $19 млн — пошло на благотворительность, а прокуратура просто занимается политическими нападками. Суд с этим не согласился.

Как платеж порнозвезде сделал Трампа уголовником

В октябре 2016 года, за несколько дней до выборов, адвокат Трампа Майкл Коэн перевел порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 000 за молчание о сексуальной связи с Трампом в 2006 году.

Трамп потом вернул Коэну эти деньги — но в документах Trump Organization выплаты были записаны как «гонорары за юридические услуги».

Прокуратура квалифицировала это как фальсификацию деловой документации, чтобы скрыть незадекларированный расход в интересах предвыборной кампании.

В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США экс-президентом с уголовным приговором.

А в январе 2025 года судья назначил наказание — «безусловное освобождение»: судимость без тюрьмы, штрафов и других санкций.

© whitehouse.gov

На процессе Дэниэлс давала показания почти пять часов — настолько подробные, что судья в какой-то момент попросил ее остановиться.

Платить кому-то за молчание в США не запрещено. Трамп стал первым экс-президентом с уголовным приговором не из-за самой выплаты — а из-за того, как она была оформлена в документах.

Крипта Трампа: $2,3 млрд семье — и $2,3 млрд убытков инвесторам

18 января 2025 года, за два дня до инаугурации, Трамп запустил собственный мемкоин TRUMP. На пике цена достигла $80 за токен, суточный объем торгов превышал $11млрд. За первые дни приближенные к Трампу структуры, по оценкам аналитиков, заработали от $5 до $8 млрд — продавая токены, которые достались им фактически бесплатно.

Затем монета рухнула в цене в пять раз.

Схема классическая для крипторынка и называется Pump & Dump: актив разгоняется через ажиотаж, организаторы продают на пике, цена обваливается, рядовые инвесторы остаются с потерями.

Разница с обычным криптоскамом — в масштабе и в том, кто за ним стоит. Такого раньше не делал ни один действующий глава государства.

По данным Reuters, за полтора года второго президентского срока семья Трампа заработала на криптопроектах не менее $2,3 млрд. Инвесторы потеряли ровно столько же.

Запуск TRUMP попутно обрушил весь крипторынок. Чтобы купить новый токен на ажиотаже, сотни тысяч инвесторов продавали другие активы. Это спровоцировало цепную реакцию: в начале февраля 2025 года рынок пережил крупнейшие ликвидации позиций в своей истории.

Как окружение Трампа зарабатывало на новостях из Белого дома

23 марта 2026 года, за 15 минут до того, как Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, неизвестные трейдеры продали нефтяных фьючерсов на $580 млн. После поста президента нефть Brent рухнула со 112 до $97 за баррель. Те, кто успел поставить на падение, — в том числе те самые неизвестные трейедеры — заработали десятки миллионов.

Примерно тогда же всплыла история с личным брокером министра обороны Пита Хегсета: за две недели до начала операции против Ирана он пытался вложить деньги в оборонный фонд с акциями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Сделка сорвалась — фонд просто не был доступен клиентам банка. В Пентагоне все назвали «бессовестной клеветой».

Еще одна подозрительная история: сыновья президента Эрик и Дональд-младший сразу после победы отца на выборах вложились в производителей дронов Powerus и Xtend — оба впоследствии получили контракты от Пентагона.

Что такое инсайдерская торговля и почему ее так сложно доказать

Инсайдерская торговля — это когда человек совершает сделки на бирже, используя информацию, недоступную остальным участникам рынка.

Например, знает о важном решении правительства раньше, чем оно стало публичным, и успевает заработать на движении цены.

В США это уголовное преступление. Но чтобы доказать вину, нужно установить прямую связь между конкретным человеком, конкретной сделкой и конкретной закрытой информацией. Если деньги идут через офшоры и анонимные кошельки — цепочку почти невозможно восстановить.

Есть и другие истории которые намекают на то, что окружение Трампа может зарабатывать на инсайдерской торговле. Подробнее о них писали в отдельном материале.