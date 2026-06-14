Платеж порнозвезде, махинации с налогами и обвал крипторынка. Самые скандальные истории вокруг денег Дональда Трампа

Как Трамп завышал стоимость имущества для банков и занижал для налоговой

Представьте, что один и тот же дом вы оцениваете в 10 млн, когда берете кредит под залог, — и в 3 млн, когда считаете налоги. Примерно в этом и обвиняли Дональда Трампа и его компанию Trump Organization.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа. Обвинитель утверждала: с 2011 по 2021 год его компания искажала стоимость активов в финансовой отчетности .

Этот фокус проворачивали со знаковыми объектами: небоскребом Trump Tower, курортным клубом Mar-a-Lago в Палм-Бич и несколькими гольф-клубами. Джеймс потребовала возместить незаконно полученные выгоды в $250 млн.