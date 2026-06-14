Платеж порнозвезде, махинации с налогами и обвал крипторынка. Самые скандальные истории вокруг денег Дональда Трампа

Платеж порнозвезде, махинации с налогами и обвал крипторынка. Самые скандальные истории вокруг денег Дональда Трампа80 лет легендарному дельцу и политику США
Как Трамп завышал стоимость имущества для банков и занижал для налоговой
Представьте, что один и тот же дом вы оцениваете в 10 млн, когда берете кредит под залог, — и в 3 млн, когда считаете налоги. Примерно в этом и обвиняли Дональда Трампа и его компанию Trump Organization.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа. Обвинитель утверждала: с 2011 по 2021 год его компания искажала стоимость активов в финансовой отчетности.
Этот фокус проворачивали со знаковыми объектами: небоскребом Trump Tower, курортным клубом Mar-a-Lago в Палм-Бич и несколькими гольф-клубами. Джеймс потребовала возместить незаконно полученные выгоды в $250 млн.
Главным свидетелем обвинения стал Майкл Коэн — бывший личный адвокат Трампа, который вел его дела с 2007 года. По его словам, схема была простой: нужен кредит — цифры растут, нужно платить налоги — цифры падают.
Защита Трампа выдвигала три главных аргумента.
- Первый: оценка недвижимости — всегда дело субъективное, у разных экспертов цифры расходятся.
- Второй: банки сами проводили проверку заемщика, так что на чужое слово не полагались.
- Третий: все кредиты были погашены в срок, значит, никто реально не пострадал.
- Субъективность оценки не означает право рисовать цифры с потолка.
- Банки действительно проводят проверку — но на основе данных, которые им предоставляет заемщик.
- Возврат кредита не отменяет сам факт обмана.
В 2024 году суд признал Трампа виновным в мошенничестве и обязал выплатить штраф в $355 млн — с учетом процентов сумма выросла до полумиллиарда. Trump Organization обязали сдавать финансовую отчетность независимым наблюдателям.
Но в августе 2025 года апелляционный суд штата отменил денежный штраф — коллегия из пяти судей сочла его «чрезмерным».
Трамп в своей соцсети Truth Social назвал это «отличной победой для Америки».
При этом суд не оправдал Трампа: факт нарушения закона подтвержден.
Джеймс пообещала обжаловать решение. Параллельно она сама оказалась под давлением: федеральные власти начали проверку, не нарушила ли она права Трампа своим иском. Джеймс назвала это «политической местью».
Налоги Трампа: от неплатежей до пожизненного иммунитета
Пока другие кандидаты в президенты публиковали налоговые декларации, Трамп годами отказывался это делать. Это порождало один вопрос: что там такого, что он не хочет показывать?
Ответ начал проясняться в 2016 году, когда NYT раздобыла декларацию Трампа за 1995 год. В ней он указал убыток в $915 млн — результат провальных казино в Атлантик-Сити, неудачного авиабизнеса и невовремя купленного отеля Plaza в Нью-Йорке.
По оценке налоговых экспертов, такой убыток мог позволить ему законно не платить федеральный подоходный налог до 18 лет подряд.
В 2020 году NYT опубликовала новое расследование — уже на основе деклараций за 20 лет.
Выяснилось: в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил федерального подоходного налога по $750 — меньше, чем среднестатистический американский учитель платит за месяц. А за 10 из предшествующих 15 лет не платил вообще ничего.
В США налоговый кодекс разрешает переносить убытки бизнеса на будущие периоды и зачитывать их против будущих доходов. Логика простая: если человек потерял деньги в один год, государство позволяет ему «отыграть» эту потерю позже, когда пойдет прибыль.
Само по себе это законно. Вопросы возникли к другому: были ли заявленные убытки реальными — или нарисованными для налоговой оптимизации? А если реальными — то настолько ли он великий бизнесмен, каким себя подает?
Трамп вообще часто декларировал убытки по своим бизнесам — гольф-клубам, отелям — и перекрывал ими доходы.
Среди статей расходов журналисты нашли $70 000 на услуги парикмахера, записанные как бизнес-расходы, и многомиллионные выплаты за «консультационные услуги» — часть из которых, как выяснилось, получала Иванка Трамп, будучи при этом штатной сотрудницей той же компании. Это позволяло дважды уходить от налогов: сначала списать выплату как расход, потом не платить с нее как с зарплаты.
Параллельно NYT выяснила, что в 1990-е Трамп помогал родителям передавать состояние детям в обход налогов.
Развязка наступила в мае 2026 года.
Трамп заключил соглашение с федеральным правительством — его подписал назначенный президентом же и. о. генпрокурора Тодд Бланш, — по которому все налоговые проверки в отношении Трампа, его бизнеса и членов семьи прекращались бессрочно. The Wall Street Journal назвал это «беспрецедентным сочетанием личных и государственных интересов».
Trump University: $35 000 за фото с картонным Трампом
В 2005 году Трамп открыл собственный «университет» — платные курсы по инвестициям в недвижимость. Слушателям обещали личные секреты успеха от самого Трампа и близких ему экспертов — и, главное, путь к быстрому богатству. Студенты платили от это $1500 до $35 000.
Схема работы была такая же, что у современных российских инфоцыган. Сначала — дешевый вводный семинар. Там инструкторы объясняли, что настоящие знания будут на следующем уровне, подороже. Потом еще один уровень, еще дороже.
Венцом программы было «элитное наставничество» за десятки тысяч долларов.
Студентов провоцировали выжимать лимиты по кредитным картам, чтобы оплатить очередной пакет. А обещанная личная встреча с Трампом оборачивалась фотосессией на фоне его картонного портрета в полный рост.
Прокуратура Нью-Йорка оценила число пострадавших в 5000 человек. Они подали иск на $40 млн. Позже выяснилось, что «эксперты, лично отобранные Трампом» зачастую были обычными продавцами без опыта в недвижимости. Университетской лицензии у заведения тоже не было.
Трамп отбивался: студенты оставляли хорошие отзывы, программа была качественной, а иски — политически мотивированными нападками.
Сразу после победы на президентских выборах в 2016 году он все же согласился выплатить $25 млн компенсации бывшим студентам — не признавая вины, но закрывая дело.
Благотворительный фонд Трампа как чековая книжка для личных нужд
Благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation существовал с 1988 года и, судя по всему, совмещал две функции: официально — помогал людям, неофициально — решал личные и деловые проблемы Трампа.
Расследование генпрокурора штата Нью-Йорк показало: фонд использовали для урегулирования коммерческих судебных исков против трамповских компаний, для поддержки его предвыборной кампании 2016 года и для трат, которые сложно назвать благотворительностью.
Например, из денег фонда заплатили $20 000 за двухметровый портрет самого Трампа — он потом украсил им один из своих гольф-клубов.
Еще одна статья расходов — шлем с автографом футболиста Тима Тибоу.
Крупнейшее пожертвование в истории фонда — $264 тыс. — пошло на реставрацию фонтана рядом с отелем Trump Plaza. Самое маленькое — $7 — на вступление в бойскауты — совпало по времени с тем, что сыну Трампа Дональду — младшему как раз исполнилось 11 лет.
В 2018 году Трамп согласился закрыть фонд. Оставшиеся $1,75 млн распределили между другими благотворительными организациями под надзором прокуратуры.
Через год Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям. Суд также запретил ему в будущем входить в правление любого фонда, где большинство членов совета директоров — его родственники или деловые партнеры.
Трамп настаивал, что все нажитое фондом — около $19 млн — пошло на благотворительность, а прокуратура просто занимается политическими нападками. Суд с этим не согласился.
Как платеж порнозвезде сделал Трампа уголовником
В октябре 2016 года, за несколько дней до выборов, адвокат Трампа Майкл Коэн перевел порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 000 за молчание о сексуальной связи с Трампом в 2006 году.
Трамп потом вернул Коэну эти деньги — но в документах Trump Organization выплаты были записаны как «гонорары за юридические услуги».
Прокуратура квалифицировала это как фальсификацию деловой документации, чтобы скрыть незадекларированный расход в интересах предвыборной кампании.
В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он стал первым в истории США экс-президентом с уголовным приговором.
А в январе 2025 года судья назначил наказание — «безусловное освобождение»: судимость без тюрьмы, штрафов и других санкций.
На процессе Дэниэлс давала показания почти пять часов — настолько подробные, что судья в какой-то момент попросил ее остановиться.
Платить кому-то за молчание в США не запрещено. Трамп стал первым экс-президентом с уголовным приговором не из-за самой выплаты — а из-за того, как она была оформлена в документах.
Крипта Трампа: $2,3 млрд семье — и $2,3 млрд убытков инвесторам
18 января 2025 года, за два дня до инаугурации, Трамп запустил собственный мемкоин TRUMP. На пике цена достигла $80 за токен, суточный объем торгов превышал $11млрд. За первые дни приближенные к Трампу структуры, по оценкам аналитиков, заработали от $5 до $8 млрд — продавая токены, которые достались им фактически бесплатно.
Затем монета рухнула в цене в пять раз.
Схема классическая для крипторынка и называется Pump & Dump: актив разгоняется через ажиотаж, организаторы продают на пике, цена обваливается, рядовые инвесторы остаются с потерями.
Разница с обычным криптоскамом — в масштабе и в том, кто за ним стоит. Такого раньше не делал ни один действующий глава государства.
По данным Reuters, за полтора года второго президентского срока семья Трампа заработала на криптопроектах не менее $2,3 млрд. Инвесторы потеряли ровно столько же.
Запуск TRUMP попутно обрушил весь крипторынок. Чтобы купить новый токен на ажиотаже, сотни тысяч инвесторов продавали другие активы. Это спровоцировало цепную реакцию: в начале февраля 2025 года рынок пережил крупнейшие ликвидации позиций в своей истории.
Как окружение Трампа зарабатывало на новостях из Белого дома
23 марта 2026 года, за 15 минут до того, как Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, неизвестные трейдеры продали нефтяных фьючерсов на $580 млн. После поста президента нефть Brent рухнула со 112 до $97 за баррель. Те, кто успел поставить на падение, — в том числе те самые неизвестные трейедеры — заработали десятки миллионов.
Примерно тогда же всплыла история с личным брокером министра обороны Пита Хегсета: за две недели до начала операции против Ирана он пытался вложить деньги в оборонный фонд с акциями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Сделка сорвалась — фонд просто не был доступен клиентам банка. В Пентагоне все назвали «бессовестной клеветой».
Еще одна подозрительная история: сыновья президента Эрик и Дональд-младший сразу после победы отца на выборах вложились в производителей дронов Powerus и Xtend — оба впоследствии получили контракты от Пентагона.
Инсайдерская торговля — это когда человек совершает сделки на бирже, используя информацию, недоступную остальным участникам рынка.
Например, знает о важном решении правительства раньше, чем оно стало публичным, и успевает заработать на движении цены.
В США это уголовное преступление. Но чтобы доказать вину, нужно установить прямую связь между конкретным человеком, конкретной сделкой и конкретной закрытой информацией. Если деньги идут через офшоры и анонимные кошельки — цепочку почти невозможно восстановить.
Есть и другие истории которые намекают на то, что окружение Трампа может зарабатывать на инсайдерской торговле. Подробнее о них писали в отдельном материале.