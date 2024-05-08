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21:01, 8 мая 2024Из жизни

Порнозвезда рассказала в суде о сексе с Дональдом Трампом

Порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала в суде о ночи с Дональдом Трампом
Сторми Дэниелс

Сторми Дэниелс. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Порнозвезда Сторми Дэниелс выступила на судебном процессе над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Трампа подозревают в фальсификации финансовых документов о деньгах, выплаченных Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году. По версии обвинителей, он опасался, что порнозвезда проболтается об их свидании в 2006 году. Чтобы этого не произошло, ей заплатили 130 тысяч долларов (12 миллионов рублей).

В суде Дэниелс давала показания почти пять часов и рассказала о ночи с Трампом с такими подробностями об их сексе, что некоторые из них, как заметил в итоге судья, лучше было бы опустить.

По словам порнозвезды, будущий президент пригласил ее пообедать в его номере во время чемпионата по гольфу на озере Тахо в Калифорнии. Встреча началась с разговоров, пишет New York Times. «Ты напоминаешь мне дочь, — похвалил ее Трамп. — Она тоже умная, красивая и блондинка, и ее тоже недооценивают». Они долго говорили о «кухне» порноиндустрии: его интересовало, есть ли у порноактеров профсоюзы, как им выплачивают гонорары и обеспечивают ли их медицинской страховкой.

Дэниелс вспоминает, что в конце концов ей пришлось отлучиться в туалет. Пока ее не было, Трамп разделся до трусов, лег на кровать и принял живописную позу. В зале суда порнозвезда попыталась изобразить, как он выглядел, откинув руку назад и подняв ногу. «Я прям вздрогнула, как от неожиданного момента в фильме ужасов, — объяснила она. — Совершенно не ожидала, что там кто-то будет, особенно настолько без одежды».

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Трамп встал между ней и дверью, закрыв все пути к отступлению. После этого он, как утверждает Дэниелс, раздел ее, и они занялись сексом. По словам порнозвезды, она не сопротивлялась, поскольку их положение было слишком неравным. Трамп в то время был знаменитым миллиардером и телеведущим, а она — простой 27-летней порноактрисой из нищей семьи, у которой лишь недавно стали налаживаться дела.

Секс, по словам Дэниелс, был недолгим. Трамп не надел презерватив и забрался на нее. «Я смотрела в потолок и думала, как я сюда попала», — рассказала порноактриса в суде. В этот момент судья остановил ее и попросил больше не говорить о сексе.

Дэниелс добавила, что ее трясло, когда она одевалась. После этого случая она старалась не оставаться с Трампом наедине. В октябре 2016 года с ней связался юрист Трампа и предложил ей деньги, если она подпишет договор о неразглашении. В документе и она, и Трамп были названы вымышленными именами: Пегги Петерсон и Дэвид Деннисон.

Ранее сообщалось, что на том же чемпионате по гольфу в 2006 году Дональд Трамп занимался сексом с моделью Playboy Карен Макдугал. При этом женщины не встречались.

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      Олег Парамонов
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