Модель вспомнила секс с Трампом и его слова о «большом черном члене»

В распоряжение американского издания New Yorker попала рукопись бывшей модели Playboy Карен Макдугал, рассказывающая о ее любовной связи с миллиардером Дональдом Трампом. Согласно ей, будущий президент США неоднократно изменял жене в 2006 и 2007 годах.

Знакомый модели передал ее воспоминания журналистам без ведома автора. Макдугал подтвердила подлинность текста, но отказалась распространяться на эту тему из-за соглашения о конфиденциальности, заключенного с издателем журнала National Enquirer, компанией American Media. Многие факты, упомянутые в рукописи, сходятся с информацией, которая доступна из других источников.

Макдугал познакомилась с Трампом в июне 2006 года на вечеринке, которую устроил издатель Playboy Хью Хефнер. Миллиардер заметил модель и весь вечер делал ей комплименты. В конце вечеринки он спросил у нее номер телефона. После этого они стали регулярно общаться по телефону.

Вторая встреча произошла в Лос-Анджелесе. Трамп пригласил Макдугал в частное бунгало в Beverly Hills Hotel. «Я ужасно нервничала, — пишет женщина. — Его интеллект и обаяние привлекали меня. Такой вежливый мужчина». По ее словам, они разговаривали два часа, а затем занялись сексом. После этого миллиардер предложил ей деньги, но модель отказалась.

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Трамп стал видеться с Макдугал всякий раз, когда оказывался в Лос-Анджелесе. Встречи проходили по одному и тому же сценарию: бунгало в Beverly Hills Hotel, бифштекс с картофельным пюре, секс. Модель отмечает, что миллиардер никогда не употреблял алкоголь. Кроме того, он часто присылал ей статьи о себе и подписанные книги.

Будущий президент США несколько раз брал Макдугал на различные мероприятия, тайно оплачивая ее поездки. В июле 2006 года они побывали на чемпионате по гольфу. Модель утверждает, что во время турнира они снова занимались сексом. Тот же чемпионат упоминала другая любовница Трампа — порнозвезда Сторми Дэниелс. Она также рассказывала о сексе во время турнира. При этом женщины не встречались.

Макдугал утверждает, что Трамп познакомил ее с членами своей семьи. В январе 2007 года она обедала с сыном миллиардера Дональдом Трампом-младшим, его беременной женой Ванессой и Ким Кардашьян. В Нью-Йорке миллиардер устроил для модели экскурсию по своей резиденции в Trump Tower. В частности, он показал отдельную спальню своей жены Мелании и пояснил, что она занимает время чтением или сидит в одиночестве.

По словам Макдугал, она разорвала отношения с Трампом в апреле 2007 года. Ей не хотелось быть любовницей, а последней каплей стало оскорбительное поведение миллиардера. Так, однажды он назвал мать модели «старой кошелкой», а другой неприятный случай, упомянутый Макдугал, произошел, когда Трамп встретил ее подругу. Будущий президент США пытался завести разговор о «большом черном члене» ее бойфренда, после чего стал обсуждать внешность и размер груди женщины.

В ноябре 2016 года компания American Media заплатила Макдугал 150 тысяч долларов за эксклюзивные права на ее историю. New Yorker полагает, что исполнительный директор American Media Дэвид Пекер, считающий Трампа своим другом, купил права на воспоминания модели, чтобы предотвратить их публикацию.

В январе сообщалось, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, 130 тысяч долларов за молчание о связи с главой государства.

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