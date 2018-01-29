Стало известно об отношении жены Трампа к его изменам

Супруга американского президента Мелания Трамп не обращает внимания на скандальные публикации о своей семье, написала представитель первой леди США Стефани Гришэм в своем Twitter. В частности, подразумевались слухи об изменах ее мужа Дональда Трампа.

«Она по-прежнему сосредоточена на своей семье и роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, которые ежедневно раздувают в фейковых новостях», — рассказала она в своем микроблоге.

Материалы по теме Проклятие первой леди За что ненавидят Меланию Трамп и других жен президентов

В середине января издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что у хозяина Белого дома был роман с порноактрисой Стефани Клиффорд, которой он впоследствии заплатил 130 тысяч долларов за то, чтобы она помалкивала об этом.

16 января Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), призналась в сексуальной связи с Дональдом Трампом. Она добавила, что интимная близость случилась в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона.

Через несколько дней после этого заявления порнозвезды стало известно, что супруга американского лидера не поедет с ним на Международный экономический форум в Давосе, стартовавший 23 января. В качестве причины назвали «неурядицы с расписанием и логистикой».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!