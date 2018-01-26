Музей предложил Трампу золотой унитаз вместо картины Ван Гога

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания попросили у Музея Гуггенхайма картину Ван Гога в аренду для своих личных покоев, но получили встречное предложение любоваться золотым унитазом. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание поясняет, что чета Трампов планировала повесить шедевр мастера «Пейзаж со снегом» 1888 года. Музейные кураторы прислали вежливый, но твердый отказ, и предложили забрать интерактивную работу современного художника Маурицио Каттелана «Америка» — действующий унитаз, покрытый 18-каратным золотом.

«Америка» в течение года выставлялась в туалете музея и была доступна для посетителей. По утверждению критиков, работа является сатирой на избыток богатства в США.

«В связи с закрытием экспозиции художник предлагает свой проект в долгосрочную аренду Белому дому. Конечно, он очень ценный и относительно хрупкий, но мы готовы предоставить инструкцию по установке и эксплуатации», — заявила в письме Белому дому музейный куратор Нэнси Спектор.

Белый дом пока не ответил на предложение.

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