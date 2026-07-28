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02:08, 28 июля 2026 (обновлено: 02:12, 28 июля 2026)Бывший СССР

ВС РФ «вбили трехкилометровый клин» в оборону ВСУ

Марочко: С освобождением села Торское ВС РФ вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные вбили трехкилометровый клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дружковском участке. Об этом в беседе с ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Это получилось сделать, освободив село Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков на данном направлении», — добавил Марочко.

Об освобождении населенных пунктов Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области Министерство обороны России сообщило 27 июля.

А 26 июля стало известно о том, что российским военнослужащим группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко в ДНР.

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