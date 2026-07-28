Марочко: С освобождением села Торское ВС РФ вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ

Российские военные вбили трехкилометровый клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дружковском участке. Об этом в беседе с ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Это получилось сделать, освободив село Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков на данном направлении», — добавил Марочко.

Об освобождении населенных пунктов Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области Министерство обороны России сообщило 27 июля.

А 26 июля стало известно о том, что российским военнослужащим группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко в ДНР.