Президент и тренер БК «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле

Президент и главный тренер российского баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Происшествие случилось в ночь на 28 июля, руководитель клуба на скорости влетел в дамбу на мысе Бурном. От столкновения Сандлер погиб на месте.

Смерть Сандлера подтвердили и в официальном Telegram-канале ПБК «Динамо».

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. <...> Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край», — говорится в сообщении.

В июне текущего года на совете Единой лиги ВТБ владивостокский «Динамо» впервые был принят в состав участников чемпионата. Возглавлять команду должен был именно Сандлер.

Ранее стало известно о смерти вратаря российской футбольной команды Алексея Майорова прямо во время матча.