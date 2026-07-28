Тайну кораблекрушения раскрыли благодаря византийскому золоту

У берегов Хорватии нашли византийский корабль с рекордным грузом золота

Археологи завершили исследование кораблекрушения, произошедшего у берегов Хорватии в византийскую эпоху. Об этом сообщает Reuters.

Тайну кораблекрушения, обнаруженного более десяти лет назад, раскрыли благодаря золотым артефактам. Среди обломков исследователи нашли золотые монеты династии Ираклия, пряжки с рубинами, изумрудами и жемчугом, а также массивный золотой перстень-печатку с изображением императора.

«Такой перстень, безусловно, не мог носить кто попало», — заявил сотрудник Хорватского реставрационного института Павле Дугонич. Все эти предметы позволили установить, что на борту корабля находился представитель высшего класса со своей свитой. Судно датируется VII–VIII веками.

Общий вес золота, который подняли на поверхность, составил 600 граммов. По словам главы исследовательских работ института Игора Михолека, это рекордный груз золота, найденный среди обломков кораблей в Средиземноморье.

Ранее сообщалось, что у побережья Флориды, США, дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10,2 килограмма. Он лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения.