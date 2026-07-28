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03:30, 28 июля 2026Из жизни

Тайну кораблекрушения раскрыли благодаря византийскому золоту

У берегов Хорватии нашли византийский корабль с рекордным грузом золота
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Археологи завершили исследование кораблекрушения, произошедшего у берегов Хорватии в византийскую эпоху. Об этом сообщает Reuters.

Тайну кораблекрушения, обнаруженного более десяти лет назад, раскрыли благодаря золотым артефактам. Среди обломков исследователи нашли золотые монеты династии Ираклия, пряжки с рубинами, изумрудами и жемчугом, а также массивный золотой перстень-печатку с изображением императора.

«Такой перстень, безусловно, не мог носить кто попало», — заявил сотрудник Хорватского реставрационного института Павле Дугонич. Все эти предметы позволили установить, что на борту корабля находился представитель высшего класса со своей свитой. Судно датируется VII–VIII веками.

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Общий вес золота, который подняли на поверхность, составил 600 граммов. По словам главы исследовательских работ института Игора Михолека, это рекордный груз золота, найденный среди обломков кораблей в Средиземноморье.

Ранее сообщалось, что у побережья Флориды, США, дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10,2 килограмма. Он лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения.

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