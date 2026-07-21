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Из жизни
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03:32, 21 июля 2026Из жизни

На месте легендарного кораблекрушения нашли клад

В США дайверы нашли среди обломков галеона серебряный слиток
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

У побережья Флориды, США, дайверы подняли со дна серебряный слиток весом около 10,2 килограмма. Об этом сообщает Fox News.

Клад нашла команда Mel Fisher's Shipwreck Expeditions. Он лежал под слоем песка на глубине около 15 метров на месте легендарного кораблекрушения. В 1622 году там затонул испанский галеон Nuestra Señora de Atocha.

«Слиток сильно оброс, но остался поразительно целым. На его верхней грани — маленькое углубление: так в 1622 году проверяли чистоту серебра перед погрузкой на борт», — рассказал представитель экспедиции Шон Браун. По его оценкам, стоимость находки может составлять от 50 до 100 тысяч долларов (3,9-7,8 миллиона рублей).

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Галеон перевозил серебро, золото и изумруды и попал в ураган. Основной клад был найден еще в 1985 году легендарным охотником за сокровищами Мэлом Фишером. Тем не менее среди обломков корабля еще остались ценные артефакты.

Ранее сообщалось, что на дне Невшательского озера, Швейцария, нашли идеально сохранившиеся сокровища, которые перевозило римское торговое судно. Среди находок — керамическая посуда, амфоры, использовавшиеся для перевозки оливкового масла из Испании, и бытовые предметы членов экипажа.

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