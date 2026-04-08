На месте кораблекрушения 2000-летней давности нашли идеально сохранившиеся сокровища

В Швейцарии на дне озера нашли 2000-летние сокровища с римского судна

На дне Невшательского озера, Швейцария, нашли идеально сохранившиеся сокровища, которые перевозило римское торговое судно. Об этом пишет Jam Press.

Ценный груз обнаружили еще в ноябре 2024 года, но спуститься к нему смогли гораздо позже. Древние артефакты остались на месте кораблекрушения, которое, предположительно, произошло 2000 лет назад. Обломков судна на дне уже не осталось, сокровища же оказались почти не испорчены временем. Они сохранились так же, как были изначально упакованы.

Среди находок — керамическая посуда, амфоры, использовавшиеся для перевозки оливкового масла из Испании, и бытовые предметы членов экипажа. Кроме того, на дне озера обнаружили части повозок и мечи.

В Археологическом бюро Невшателя (OARC) заявили, что переживают за сохранность артефактов. После того как всем стало известно о находке, к месту кораблекрушения могут начать приплывать мародеры. Кроме того, груз могут повредить якоря и эрозия. После изучения его планируют выставить в музее Латениум в пригороде Невшателя.

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. На его поиски потратили 16 лет.