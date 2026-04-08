19:08, 8 апреля 2026

На месте кораблекрушения 2000-летней давности нашли идеально сохранившиеся сокровища

На месте кораблекрушения 2000-летней давности нашли идеально сохранившиеся сокровища
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: The Christian Sutheja / Shutterstock / Fotodom

На дне Невшательского озера, Швейцария, нашли идеально сохранившиеся сокровища, которые перевозило римское торговое судно. Об этом пишет Jam Press.

Ценный груз обнаружили еще в ноябре 2024 года, но спуститься к нему смогли гораздо позже. Древние артефакты остались на месте кораблекрушения, которое, предположительно, произошло 2000 лет назад. Обломков судна на дне уже не осталось, сокровища же оказались почти не испорчены временем. Они сохранились так же, как были изначально упакованы.

Среди находок — керамическая посуда, амфоры, использовавшиеся для перевозки оливкового масла из Испании, и бытовые предметы членов экипажа. Кроме того, на дне озера обнаружили части повозок и мечи.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

В Археологическом бюро Невшателя (OARC) заявили, что переживают за сохранность артефактов. После того как всем стало известно о находке, к месту кораблекрушения могут начать приплывать мародеры. Кроме того, груз могут повредить якоря и эрозия. После изучения его планируют выставить в музее Латениум в пригороде Невшателя.

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. На его поиски потратили 16 лет.

