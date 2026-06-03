Стало известно о смерти планировавшего бросить университет россиянина на экотропе

Планировавшего бросить университет студента из Ялты нашли без признаков жизни на экотропе

Студента из Ялты, планировавшего бросить университет, нашли без признаков жизни на экотропе. О смерти россиянина стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

Молодого человека в последний раз видели живым 25 мая на территории экоторопы Уч-Кош — Балан-Кая — Васильевка. По предварительным данным, он сорвался со скалы. Насильственных следов на его теле не обнаружили.

Студент интересовался походами, экспедициями и туризмом. Его мать рассказала, что юноша никогда в прошлом не пропадал. Юноша хотел оставить учебу в вузе, хотя конфликтов с однокурсниками у него не было.

До этого сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге нашли 21-летнего студента без признаков жизни. До трагедии молодой человек пропускал занятия и устроился в магазин кассиром.

