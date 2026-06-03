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10:24, 3 июня 2026Россия

Стало известно о смерти планировавшего бросить университет россиянина на экотропе

Планировавшего бросить университет студента из Ялты нашли без признаков жизни на экотропе
Майя Назарова

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom

Студента из Ялты, планировавшего бросить университет, нашли без признаков жизни на экотропе. О смерти россиянина стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

Молодого человека в последний раз видели живым 25 мая на территории экоторопы Уч-Кош — Балан-Кая — Васильевка. По предварительным данным, он сорвался со скалы. Насильственных следов на его теле не обнаружили.

Студент интересовался походами, экспедициями и туризмом. Его мать рассказала, что юноша никогда в прошлом не пропадал. Юноша хотел оставить учебу в вузе, хотя конфликтов с однокурсниками у него не было.

До этого сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге нашли 21-летнего студента без признаков жизни. До трагедии молодой человек пропускал занятия и устроился в магазин кассиром.

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