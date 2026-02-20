Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:29, 20 февраля 2026Россия

В российском общежитии нашли мертвого студента

KP.RU: В общежитии УрФУ нашли мертвого 21-летнего студента
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге нашли мертвого 21-летнего студента. Об этом стало известно KP.RU.

По данным российского издания, молодого человека без признаков жизни обнаружил сосед по комнате. 21-летний юноша учился в УрФУ на искусствоведа, он был родом из Ульяновской области.

Сосед студента рассказал, что тот в последнее время стал пропускать занятия. Вместо этого он устроился кассиром в один из магазинов.

В причинах трагедии с молодым человеком позже разберутся судмедэксперты. Предположительно, на его теле не выявлено следов насилия. В пресс-службе УрФУ подтвердили случившееся и выразили соболезнования семье студента.

До этого сообщалось, что в Перми студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке в общежитии. Правоохранители рассказали, что учащийся был несовершеннолетним.

