Власти Франции раскрыли судьбу капитана задержанного танкера из России

Франция уведомила посольство РФ о помещении под стражу капитана танкера «Тагор»

Власти Франции уведомили посольство России в Париже о том, что являющийся гражданином РФ капитан задержанного нефтяного танкера «Тагор» был помещен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — рассказали в дипмиссии.

1 июня прокуратура французского Бреста инициировала расследование в отношении экипажа судна по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться». По словам прокурора Стефана Келланберже, капитан танкера отказывался выполнять указания французских Военно-морских сил, вследствие чего возникла необходимость в захвате судна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция якобы прошла «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию», — написал французский лидер.